وطن النهار

امتنعت المحكمة الكلية (دائرة الجنايات) عن النطق بعقاب حدث قام بسرقة وافد «سائق تاكسي» في منتصف الليل والاستيلاء على المسروقات من خلال شل حركته بالامساك به من رقبته وخنقه والزمته بتعهد بحسن السير والسلوك لمدة عام.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم أنه سرق مع آخرين المبلغ النقدي والمنقول المبينين قدرا ووصفا وقيمة بالاوراق والمملوكين للمجني عليه وذلك عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته، وكان ذلك قبل فعل الاختلاس وأثناءه بقصد اتمامه بأن شلوا حركته بالامساك به من رقبته وخنقه والامساك بيده وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها، وكان ذلك ليلا في الطريق العام.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به المجني عليه انه اثناء عمله سائقا للاجرة توقف عند مجمع الراية وركب معه شخصان وهما المتهم الاول والآخر وطلبا منه توصيلهما الى منطقة المنصورية واثناء ذلك توقف عند اشارة ضوئية للمرور فاعترض جيب رانجلر عنابي اللون من امامه قاصدا بذلك سد الطريق فتفاجأ بان المتهم الاول يمد يده ويلفها على عنقه قاصدا خنقه والامساك به منتهيا بشل مقاومته حيث انه كان يجلس خلف مقعد السائق أما بالنسبة الى الاخر الذي كان يجلس بجانبه حيث قام بإبطال محرك السيارة ونزع المفتاح من على المقود، واما بالنسبة الى الاخرين فاعترضا سيارته الاجرة ونزل الاخير من سيارته متوجها اليه وقام بفتح الباب وسرق التلفون وسرق من جيبه الايسر من البنطال مبلغ 120 دينارا كويتيا بالاضافة الى سرقته لجهاز راوتر من السيارة ومن ثم لاذوا بالفرار.

وحضر المحامي علي مطر الواوان ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان ما ترتب عليها ومخالفتها لقانون الاجراءات الجزائية وببطلان الاقرار الصادر عن المتهم بتحقيقات النيابة العامة لصدوره مشوبا بالبطلان ولمخالفته الحقيقة والواقع وبانتفاء ادلة الاتهام في الدعوى وعجز النيابة العامة عن تقديم دليل صحيح يقوم عليه الاتهام وان النيابة العامة استندت في الاتهام الى ادلة ظنية لا تصلح قانونا للاستناد عليها.

