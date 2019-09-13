وطن النهار

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 5 الاف دينار وذلك عن تهمة التعدي على «محقق» اثناء تأديته لعمله كما قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة.

وتتلخص الشكوى التي اقامها «المحقق» عبر المحامي جراح هادي العنزي ضد المواطن متهماً بالتعدي على موظف عام اثناء تأدية وظيفته باثبات الواقعة من كاميرات المخفر اضافة الى اقوال الشهود الحاضرين للواقعة.

وطالب العنزي أمام محكمة الجنح بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم وذلك تأسيسا على ثبوت الاتهام في حق المتهم وتوافر أركان الجريمة في حق المتهم والتي تأيدت بأقوال المجني عليه وشهود الواقعة وكاميرات المراقبة التي لا تدع مجالا للشك في ارتكاب المتهم للجرم.

وعليه قضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5 الاف دينار واحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

