أول النهار

في مفارقة للهدف الذي ظهرت من أجله لتكون بديلا آمنا يغني عن تدخين التبغ ويقلل ضرره، بدأ العالم يستشعر خطورة السجائر الالكترونية لاسيما مع اعلان الولايات المتحدة الأميركية تسجيل وفيات مرتبطة باستخدامها.

وهذه السيجارة عبارة عن مرذاذ محمول يعمل ببطارية تحاكي عملية تدخين التبغ عن طريق توفير بعض الجوانب السلوكية لعملية التدخين بما في ذلك حركة اليد الى الفم لكن من دون حرق التبغ.

الجدل لم يحسم بعد بشكل حتمي حول مدى أمان استخدام السجائر الالكترونية على الصحة لكن الخطورة من استخدامها على المدى الطويل تبدو غير بعيدة عن تلك المضار التي تخلفها السجائر العادية وما شابه بدلائل علمية ليس أقلها الاصابة بالسرطان أو أزمات القلب.

وما يثير المخاوف بشأن السجائر الالكترونية في الكويت هو انتشار استخدامها بين المراهقين رغم حظر بيعها من وزارة الصحة الكويتية استجابة لنداءات دولية تحذر من تدخينها لأنها تحتوي على مواد مسرطنة.

ورغم هذا الحظر فان كثيرا من المدخنين يلجأون لشراء السجائر الالكترونية بطرق غير قانونية من محال تجارية وعبر مواقع للتواصل الاجتماعي ما يتطلب فرض رقابة مشددة لمنع تداولها واستخدامها بعدما أصبحوا اليوم أكثر عرضة للاصابة بأزمات قلبية.

ففي الولايات المتحدة ارتفع عدد ضحايا مدخني السيجارة الالكترونية الى ستة أشخاص ما يعني ضرورة العمل على زيادة وعي المجتمع بمدى خطورتها على الصحة خصوصا أن آثارها الصحية على المدى الطويل مجهولة حتى الآن فهي تعد منتجاً حديثاً نسبيا لم يخضع للدراسات الكافية.

ووفق باحثين فان السيجارة الالكترونية قد تكون ضارة على المدى الطويل خصوصا أنها كمنتج مازالت في مراحلها الأولى وتوصلوا أيضا الى أنها تسبب ضررا كبيرا في الخلايا المناعية.

وفي لقاءات أجرتها (كونا) أمس الخميس مع عدد من المختصين من مراكز الادمان والتدخين أجمع هؤلاء على أنه لا يمكن اعتبار السيجارة الالكترونية بديلا آمنا عن السيجارة العادية خصوصا مع غياب دراسات علمية دقيقة حتى الآن عنها.

وقال رئيس جمعية (بشائر الخير) الدكتور عبدالحميد البلالي لـ(كونا) ان الادمان هو اعتياد تناول المؤثرات العقلية ويترتب على تركها آثار انسحابية جسدية ونفسية.

وأكد البلالي احتواء السيجارة الالكترونية على مادة النيكوتين الموجودة في نبات التبغ ما تسبب الادمان على السيجارة الالكترونية موضحا أن تدخين السيجارة الالكترونية هو البوابة الكبرى لعالم ادمان المخدرات ومعظم مدمني المخدرات كانت بدايتهم من تدخين التبغ».

من جانبه قال أنور بورحمة رئيس لجنة مكافحة التدخين والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين ان السيجارة الالكترونية حديثة الصنع والتداول مقارنة بالسيجارة العادية وبداية ظهورها كانت عام 2004 وانتشرت بشكل كبير بعد ظهور حملات التسويق الضخمة في عام 2007.

وأضاف أن هناك أكثر من 5000 نوع وشكل من السيجارة الالكترونية وتعمل من خلال أنابيب صغيرة تعمل بطريقة الكترونية وتحتوي هذه الأنابيب على مادة النكوتين ونكهات أخرى متعددة.

وأوضح أن هناك تناقضا كبيرا في التصريحات حول اعتبار السيجارة الالكترونية بديلا عن السيجارة العادية أو تساعد على الاقلاع عن التدخين.

وذكر ان من أضرارها أن تدخينها على فترات طويلة يؤدي الى الادمان عليها كما أن هناك احتمالية انفجارها فجأة وبالفعل تم تسجيل عدة حالات انفجار في الولايات المتحدة الأميركية أدت الى حروق شديدة إثر ذلك.

