أول النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر بمكتبه صباح أمس قائد القوة البرية الأميركية الوسطى الفريق ريتشارد فيريل يرافقه رئيس مكتب التعاون العسكري لدى البلاد العميد راندولف ستودنروص والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ومدير الخطط المشتركة في هيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد تركي المطيري.

بعد ذلك توجه الفريق ريتشارد فيريل والوفد المرافق له الى قيادة القوة البرية، وكان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.

حضر اللقاء آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد أحمد الكندري و مساعد آمر القوة البرية اللواء الركن مشعل عبدالله مشعل وعدد من كبار ضباط الجيش.

