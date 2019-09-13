الأولى

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ان المباحثات مع الكويت بشأن المنطقة المقسومة ايجابية.

وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا في أبوظبي أمس ان حصة السعودية من انتاج النفط في المنطقة المقسومة، لن يتجاوز المستوى المستهدف لإنتاج بلاده في اتفاق «أوبك». (طالع ص 07)

وتابع: «الأمور ستتضح خلال شهرين بشأن استئناف الإنتاج بحقول المنطقة المقسومة»، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل خفض انتاج النفط بأكثر من اتفاق «أوبك+». وأضاف ان انتاج السعودية النفطي سيبلغ 9?890 ملايين برميل يومياً في أكتوبر المقبل. وقال ان مناقشة تعميق تخفيضات إنتاج النفط ستترك لاجتماع «أوبك» المقبل، مضيفاً ان هناك استعدادا واضحا بين أعضاء «أوبك» وحلفائها للاستجابة.

في سياق متصل كشفت مصادر رفيعة لـ«النهار» ان نسبة التزام دول أوبك وخارج أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغت 136 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي.

