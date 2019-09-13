الأولى

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بجولة تفقدية امس في الحرم الجامعي الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية. واستمع سموه الى شرح من كبار المسؤولين عن سير العمل بالجامعة وانتظام الدراسة بالكليات التي يضمها الحرم الجامعي والتدابير والاجراءات التي تم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد. من جانبه قال مدير الجامعة د. حسين الانصاري ان مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية تعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي.

وأشاد الانصاري خلال الجولة بدعم القيادة السياسية المتواصل لانجاز مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص الجامعة على أن يكون الحرم الجامعي الجديد على مستوى عمراني وتكنولوجي متميز يعكس مكانة المؤسسة التعليمية العريقة التي مارست دورها منذ الستينيات كمنارة للعلم والمعرفة.

وبين أن مباني الكليات تعد بمثابة تحف معمارية تم تصميمها بأحدث المفاهيم المعمارية والمواصفات العالمية وانها مزودة بأحدث التقنيات والامكانيات الحديثة لتكون بيئة تعليمية ايجابية حاضنة للابداع والابتكار.

من جهته قدم مدير البرنامج الانشائي د. قتيبة رزوقي عرضا مرئيا شرح خلاله المرحلة الحالية والمستقبلية لمدينة صباح السالم الجامعية اضافة الى خطة التشغيل مع عرض خريطة الموقع.

وأكد جاهزية المدينة الجامعية مقدما نبذة عن مشروع الحرم الجامعي ومكوناته الأساسية.