الأولى

خلال إحياء ليالي عاشوراء، وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين «عليه السلام»، سبط النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أثبت قادة وضباط وأفراد وزارة الداخلية أنهم - بعد الله عزوجل- العيون الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

لقد قام هؤلاء القادة والضباط ومعهم الأفراد وضباط الصف وبتوجيهات ومتابعة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووكيل الداخلية قاموا بواجباتهم خير قيام، إذ أمَّنوا الحسينيات والمجالس في مختلف المحافظات، وسهَّلوا حركة الوصول إليها والخروج منها في مشهد وطني فريد، لا يصدر إلا عن أبناء الكويت الأوفياء، الذين تربوا على الألفة، وترعرعوا على المحبة، وشبوا على الإخاء.

مشهد التأمين كان يبعث على الفخر والاعتزاز، فكل ضابط، وكل فرد، وكل قائد، كان بمفرده عنواناً للشهامة والنجدة، والمسارعة للنهوض بالواجب الوطني في إخلاص واضح، ورغبة صادقة، وأداء وظيفي متميز فريد.

لقد رسم قادة وزارة الداخلية، وعلى رأسهم الفريق عصام النهام، وضباطها وأفرادها صورة مشرفة للكويت أظهرتها أمام العالم كله بصورتها الحقيقية المعهودة، دولة للإخاء والوحدة الوطنية، دولة جُبِلَ أهلها على المودة والمحبة والتراحم دون أدنى تصّنع أو أقل افتعال.

فيا قادة، ويا ضباط، ويا أفراد وزارة الداخلية إنَّ لكم علينا حقا، وإنَّ علينا تجاهكم واجباً لابد أن نؤديه، ونقوم به وإلا كنّا - والعياذ بالله- غير منصفين.

من حقكم أيها الرجال الأوفياء المخلصون أن نقول لكم شكراً، وأن نباهي بكم في الداخل والخارج، وأن نثني على جهودكم المثمرة، وعلى عطائكم الرائع الوفير، الذي يشعر به كل كويتي في شتى المناطق وفي مختلف المحافظات.

ومن واجبنا يا رجال الأمن، ويا حرّاس الوطن أن نكون لكم - بعد الله- ظهيرا ومعينا، نشد أزركم، ونعضِّد قوتكم، ونقف إلى جانبكم نقوّي سواعدكم التي لا تعرف إلا العطاء والبناء، ولا تقوّض سوى العنف المرفوض والتشدد البغيض، الذي لا يعود على أي أمة إلا بالشر الوبيل.

تحية لكم يا رجال الداخلية البواسل، تحية اكبار وإجلال وإعزاز، تحية لكم يا سواعد تقدم الخير للوطن وأبناء الوطن.

وإذا كان رجال الداخلية، جميعهم يستحقون الإشادة والثناء، فإن القائمين على أمر الحسينيات والشباب المتطوعين لم يكونوا أقل منهم عطاءً، ولا أدنى بذلاً، فقد تعاونوا كل التعاون مع رجال الأمن وأظهروا من التعاضد والتساند ما لا يخفى على أحد من المؤمنين الذين تقاطروا على الحسينيات في كل الأوقات، فوجدوا تنظيماً رائعاً، ودقة بالغة في تهيئة المجالس وحرصاً على أن يجد كل مواطن بغيته في الحسينية التي أمَّها أو قصدها في ذكرى سيد الشهداء «عليه السلام».

ولم يكن العطاء مقصوراً ولا محصوراً في رجال الداخلية ومسؤولي الحسينيات، بل إنَّ هناك جهات حكومية أخرى أدت ما عليها من واجب، وهم رجال الإطفاء، وبنك الدم، والإسعاف الطبي، وبلدية الكويت، وإدارة الوقف الجعفري، فقد قامت بما فوق الواجب فلهم جميعاً جزيل الشكر ووافر التقدير.

لقد ترجمت كل الجهات المعنية الدعوات الصادقة التي طالما يوجه إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه- إذ يؤكد سموه في كل مناسبة على أنَّ «الوحدة الوطنية التي تجمع الكويتيين تمثل معدن وجوهر وجودهم، حيث أثبتوا صلابة المجتمع الكويتي ووحدته».

وبالفعل كان كل أبناء الكويت خلال الشعائر الحسينية في ذكرى عاشوراء أبناء بررة للكويت التي ستبقى محفوظة بإيمانها وبعطاء أبنائها. حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه، وأعاد صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أبنائه وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية.

