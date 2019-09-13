الأولى

أعربت لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية، عن شكرها وتقديرها لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء وجميع قيادات وأفراد وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على الدور الكبير والجهود الجبارة التي بذلوها خلال احياء ذكرى استشهاء سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب «عليهم السلام». (طالع ص 05)

وشكرت اللجنة ممثلة برئيسها عبداللطيف الصراف ونائب الرئيس ماهر معرفي وأمين السر عباس القطان وكل من أعضائها حسن خاجة ومحمد خاجة ومحمد المحفوظ وناصر كمال ود. عادل العبدالله وعلي دكسن وعبدالوهاب النقي وعطية الحداد، شكرت جميع رتب وأفراد وزارة الداخلية الأبطال الذين بذلوا جهدا مميزا وتحملوا واجبهم الوطني للحفاظ على سلامة الحسينيات وروادها، في جميع مناطق الكويت.

وأضافت: ان «ما قامت به هذه الايادي الكريمة والنفوس العظيمة من جهد وتضحية لا يمكننا أن نوفيها أو نعوضها ولو بجزء بسيط مما قدموه لنا نحن أبناء الكويت من عناية ورعاية، ولا يفوتنا ان نتقدم كذلك بالشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات الذين تعاونوا مع رجال الأمن في هذا الشأن الديني الوطني، مضحين بأوقاتهم وبراحة أسرهم، وكذلك إلى رجال الإعلام الذين سعوا إلى إبراز الفعاليات الثقافية الدينية وأوصلوا رسالتهم في دعم وحدة النسيج الكويتي».

وتابعت: «باسمنا جميعا من صغار وكبار ونساء ورجال نشكرهم وندعو لهم ونشد على أيديهم ونسأل الله أن يثيبهم ويرفع شأنهم ويرزقهم خيري الدنيا والآخرة، ونرفع أيدينا مبتهلين إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت أميراً وحكومة وشعباً وأن يجنب الكويت وأهلها كل هم وغم وشر وأن يجمعنا على الوحدة الوطنية ويمنع عنها الفرقة، إنه سميع مجيب».

وختمت بقولها: «نرجو من جميع المسؤولين في الحسينيات والمجالس ومن المستمعين من الرجال والنساء والاطفال، الدعاء الى الله سبحانه تعالى بشفاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأن يمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بالصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان»