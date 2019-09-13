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واشنطن الوكالات: كشفت مصادر صحافية أميركية، امس، أن تقريرا أمنيا رجح وقوف اسرائيل وراء وضع أجهزة مراقبة للهواتف المتحركة داخل البيت الأبيض وبمواقع حساسة بواشنطن في العامين الماضيين.

ونقلت مجلة «بوليتيكو» عن مسؤول أميركي رفيع سابق لم تكشف عن اسمه قوله، انه بخلاف حوادث التجسس الأخرى، التي اكتشفت على الأراضي الأميركية، فان ادارة الرئيس دونالد ترامب لم «توبخ» الحكومة الاسرائيلية، كما لم تكن هناك أي تبعات للحادثة.

ووفق التقرير فان الأجهزة، التي نصبت على مقربة من البيت الأبيض تشبه أبراج الاشارة «الخلوية» العادية، لكنها في واقع الأمر أجهزة تنصت وتعطي معلومات عن هوية مالك الهاتف المتحرك، فضلا عن بيانات من داخل الجهاز، هذا الى جانب التقاط المكالمات والتنصت عليها.

وأشار أحد المسؤولين السابقين الى أن الأجهزة كانت تهدف على الأرجح للتجسس على الرئيس ترامب وكبار مساعديه والمقربين منه، دون أن يؤكد فيما اذا كانت الجهود >الاسرائيلية قد نجحت في تحقيق مبتغاها.

واشارت الصحيفة الأميركية الى أن أجهزة المراقبة الصغيرة جدا والمعروفة باسم «StingRays» كانت تحاكي أبراج الهواتف الخلوية لخداع الهواتف المحمولة من أجل الحصول على مواقعها ومعلومات الهوية الخاصة بها ويمكنها أيضا التقاط محتويات المكالمات واستخدام البيانات.

ويكلف الجهاز الواحد نحو 150 ألف دولار وعادة ما تستخدمها وكالات الشرطة المحلية لتقصي المجرمين.

من جهتها نفت الحكومة الاسرائيلية هذه الادعاءات، وقالت في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ان «هناك تعليمات شاملة وواضحة منذ سنوات بعدم القيام باي نشاطات استخبارية في الولايات المتحدة». وأكد البيان أن «هذه التعليمات يتم الالتزام بها بصورة تامة ودون استثناء».

ويشتهر ترامب بتجاوز البروتوكولات الخاصة بأمن البيت الأبيض، اذ سبق له استخدام هواتف غير مؤمنة بشكل كاف في تواصله مع الأصدقاء والمقربين، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في أكتوبر 2018، أن «الجواسيس الصينيين يستمعون في كثير من الأحيان لمكالمات ترامب» الذي سخر من الخبر واعتبره غير صحيح.