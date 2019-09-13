الأولى

عواصم الوكالات: توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقضاء على حكم حركة «حماس» في غزة محذرا من أنه «لا مفر على ما يبدو» من خوض حرب.

وفي حوار مع الاذاعة العامة الاسرائيلية قبل 5 أيام من انتخابات «الكنيست» قال نتانياهو «ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات. لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الاطاحة بحماس». وأضاف نتانياهو قبل وقت قصير من سفره الى روسيا لحضور اجتماع خاطف >مع الرئيس فلاديمير بوتين «لن أبدأ ذلك قبل دقيقة واحدة من استعدادنا، ونحن نستعد لحرب مختلفة».

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان ما وصفها بـ«حرية العمل للجيش الاسرائيلي» ضد ايران وحزب الله «شيء مهم» وكتب على «تويتر» امس قائلا ان زيارته الى مدينة سوتشي للقاء بوتين «مهمة للغاية»، وتابع «نعمل حاليا على أكثر من ساحة، من أجل ضمان أمن اسرائيل ازاء المحاولات التي تقوم بها ايران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا» معتبرا ان «الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر».

وقال ان «الزيارة تهدف الى مواصلة التنسيق المهم، الذي يمنع الاصطدامات بيننا وبين القوات الروسية» واستطرد «هناك شوط طويل حتى يتم تحقيقها وهي إخراج ايران من سورية. هذا هو هدف الزيارة».

في غضون ذلك شن الطيران الاسرائيلي غارات على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة فجر أمس ردا على اطلاق صواريخ من القطاع بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» من جهتها ان طائرات اسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل استهدف موقعا خاليا في حي الشجاعية في شرق مدينة غزة. ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط اصابات