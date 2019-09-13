الأولى

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية حصولها على تقدير خمس نجوم للعام 2019 من منظمة «ابيكس» لتصنيف شركات الطيران العالمية استنادا الى استبيان محايد لعينة من عملاء الشركات المتضمنة في التقييم. (طالع ص09)

واضافت «الكويتية» في بيان صحافي امس ان هذا التصنيف يعتمد على اراء ووجهات نظر محايدة وباستخدام مقياس الـ«خمس نجوم»، مبينة ان مسافرين على اكثر من مليون رحلة قاموا بتقييم ما يقارب 600 شركة طيران عالمية خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2019.

واوضحت ان التقييمات جاءت بناء على خمس فئات من الخدمات هي راحة المقعد والمقصورة والطعام والشراب والبرامج الترفيهية اضافة الى خدمة «الواي فاي»، مؤكدة استمرار سعيها نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.

