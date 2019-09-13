الأولى

قررت الإدارة العامة للطيران المدني خروج مطار الشيخ سعدالعبدالله «T3» من الخدمة في الأول من يناير المقبل لانقطاع الطريق المؤدي اليه وتحويل كل شركات الطيران التي تستخدمه الى مطار الكويت الدولي «T1». (طالع ص8)

وأبلغت الإدارة العامة للطيران وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وشركة «رويال افيشن» بهذا القرار بعد الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات برئاسة نائب المدير العام للطيران المدني صالح عبدالله الفداغي لمناقشة المقترحات البديلة لخروج المطار من الخدمة.

وشهد الاجتماع اعتراض مدير شركة ناس على استخدام قاعة الـ«vip» بمبنى طيران الجزيرة لكي تكون بديلة لقاعة «اللؤلؤة» في المطار الذي سيخرج من الخدمة، وطالب بقاعة «الدروازة» في المطار الكبير