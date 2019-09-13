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أعلن ديوان الخدمة المدنية خطة البعثات الدراسية المعتمدة لموظفي الجهات الحكومية، وفقا للتخصصات التي يمكن تلبيتها من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وتوجيه المقاعد المخصصة لكل جهة الى التخصصات التي تعاني نقصاً في نسبة العمالة الوطنية.

شملت خطة العام 2020/2019 للبعثات والاجازات الدراسية 1405 مقاعد محليا وخارجيا لـ 25 جهة حكومية. وحصلت وزارة التربية على أكثر المقاعد من خلال تخصيص 280 مقعدًا ما بين بعثات دراسية واجازات دراسية، فيما جاءت وزارة الصحة بـ267 مقعدا، والداخلية ثالثا بـ 95 مقعداً، وجاءت الاوقاف رابعة حيث خصص لها 82 مقعداً منها 52 للبعثات الدراسية.

وحصلت وزارة الاعلام على 61 مقعداً، والشؤون 43 والادارة العامة للجمارك 27 والادارة العامة للطيران المدني 25 ووزارة التجارة 25 مقعداً.

وخصص الديوان لوزارة العدل 24 مقعداً ولوزارة المالية 19 منها 13 للبعثات الدراسية في تخصصات محاسبة تمويل اقتصاد علوم كمبيوتر نظم معلومات، و6 مقاعد للاجازات الدراسية لتخصص هندسة الكمبيوتر