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الشعلة يدعو للإسراع في إنجاز تعديل لوائح البلدية

فايز الزعل
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الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب فايز الزعل
دعا وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الى سرعة انجاز مشروع تعديل لوائح البلدية المقدم من قبل اللجنة المختصة ليتسنى اقراره.
واستعرض خلال اجتماع عقده امس الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية بهدف اعادة ترتيب الاختصاصات خاصة بعد نقل بعضها الى جهات حكومية اخرى من اجل معالجة التشابك بين بعض الادارات والقطاعات في الجهاز التنفيذي. وشدد الشعلة على تعزيز الإجراءات التي اتخذتها البلدية لتطوير أسواق المباركية داعيا الى التعاون مع الجهات المختصة لإزالة كل المعوقات، مؤكدا ضرورة توزيع الاعمال حسب الحيز الجغرافي وتشجيع المفتشين والتقيد بالإجراءات واللوائح.


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