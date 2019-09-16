أول النهار

غادر الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البلاد صباح أمس الأحد متوجها إلى مدينة جدة وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات) المنعقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويضم الوفد المرافق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي الوزير المفوض وائل العنزي وعددا من المسؤولين في وزارة الخارجية. وكان في وداعه على أرض المطار كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين.

