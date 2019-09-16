أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة حيث اطمأن خلاله على صحة سموه ونتائج الفحوصات الطبية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية. هذا وقد طمأن سموه الرئيس عباس على نتائج الفحوصات الطيبة معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه رئيس دولة فلسطين الشقيقة من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة والعافية ولدولة فلسطين وشعبها الشقيق كل الرفعة والازدهار.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق الأسبق اياد علاوي حيث اطمأن خلاله على صحة سموه ونتائج الفحوصات الطبية، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.

هذا وقد أعرب صاحب السمو أمير البلاد عن خالص شكره وتقديره على ما أبداه من طيب المشاعر وعلى هذه المبادرة الكريمة.

