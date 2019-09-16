الأولى

أثارت قضية تحليق طائرة مسيرة من نوع «درون» فوق عدة مناطق ساحلية في البلاد امس الاول ردود فعل حكومية ونيابية محذرة من خطورتها داعية الى مواجهتها وضمان عدم تكرارها والوقوف على كل ملابساتها فيما وجه النواب اسئلة لوزير الداخلية حول الحادث.

وفي هذا السياق، وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك القيادات العسكرية والأمنية الى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الكويت والمواطنين والمقيمين على ارضها من كل خطر.

واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح في تصريح له ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى امس وبحضور عدد من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا من قيادات الجيش والشرطة.

واكد الصالح أن القيادات الأمنية قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل اراضي المملكة العربية السعودية موضحا ان رئاسة الاركان بينت بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

واشار الصالح الى أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

في السياق ذاته، طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة التعاطي مع ما اثير من اخبار عن تحليق طائرات مسيرة حول مواقع حساسة في الدولة، معتبرين ان ذلك ان صح فإنه يعد خرقا امنيا تتحمله الحكومة التي يجب عليها اصدار بيان رسمي بشأن الحادثة.

جاء ذلك في 3 أسئلة برلمانية تم توجيهها لوزير الداخلية، وهدد اصحابها باستجواب رئيس الحكومة بهذا الشأن.

وقال النائب محمد المطير اما ان تؤكد الحكومة ما اثير وتشرح ملابسات دخول الطائرة والإجراءات المتخذة تجاهها، واما أن تكذب الخبر وتتخذ الإجراءات القانونية، أما إن تخاذلت عن هذين الإجراءين فالمحاسبة آتية لرئيسها.

من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن الحكومة التي انتفضت وهددت بقضية الحسابات الوهمية هي نفسها الحكومة التي تصمت صمت القبور أمام «خبر» عن طائرة درون تخترق الأجواء وتحلق فوق قصر الحكم...أي انفصام أكبر من هذا الانفصام؟

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: منذ الأمس والأخبار تنتشر وتتداول عن اختراقات للأجواء الكويتية منها ما كان على مقربة من قصر الحكم، والحكومة لم تنف أو توضح شيئا رغم خطورة ما أثير ثم تأتي وتتباكى من تناقل الأخبار والاشاعات وهي من تخلق بيئة خصبة لها وتساعد على تقويتها.

اما النائب محمد هايف فاستفسر في سؤاله للوزير عما اذا وجدت حالات مماثلة من اختراق لطائرات مسيره بدون طيار للأجواء الكويتية أم لا ؟

من جانب آخر، دان عدد من النواب التفجيرات العدوانية التي طالت أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للمملكة وقيادتها وشعبها. وقال النائب المطير ان السعودية هي ظهر الإسلام والعروبة والعمق الاستراتيجي للخليجيين.. وكلنا صف واحد معها وخلفها في أي اعتداء عليها..وهذا موقف مبدئي لكل كويتي يعتز بالكويت.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي ان الحملات الدعائية التي تستهدف بلاد الحرمين الشريفين فاشلة وتؤكد افلاس من يقف خلفها، والسعوديون ليسوا وحدهم فكل العرب والمسلمين معهم وحولهم يشكلون درعا وسورا يحمي الشقيقة الكبرى التي تقود الجهود للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة بعون من الله سبحانه وتعالى.