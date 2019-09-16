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عواصم - الوكالات: اتهمت واشنطن ايران بالوقف وراء هجوم استهدف معملين لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة وهو ما رفضته طهران، في حين نفى العراق امس ان تكون اراضيه قد استخدمت كقاعدة انطلاق لطائرات مسيرة شنت الهجوم الذي ادى بحسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الى توقف ضخ نحو 5.7 ملايين برميل من النفط معلنا ان المملكة ستلجأ الى مخزوناتها الضخمة من الخام لتعويض النقص بينما اعلنت واشنطن عن خطوة مماثلة.....(طالع ص 18).

ونفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي امس تقارير صحافية اميركية افادت بأن الهجوم على معملي ارامكو في بقيق وهجرة خريص والذي تبناه الحوثيون في اليمن قد تم بواسطة طائرات «درون» اقلعت من العراق وليس من اليمن.

وجاء في بيان عبد المهدي «ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام اراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام اراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، والحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات».

وأضاف البيان «تؤكد الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطورات وتتضامن مع اشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الانسانيّة والسياسية وتهدّد امننا المشترك والأمن الاقليميّ والدوليّ».

وألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باللوم مباشرة على ايران «ليس هناك دليل على انّ الهجوم شُنّ انطلاقا من اليمن». وقال بومبيو في تغريدة على حسابه «على العالم اجمع ادانة هجوم ايران على امدادات الطاقة العالمية» مشيرا الى ان الرئيس الايراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف، يتظاهران باللجوء للدبلوماسية. واكد الوزير الأميركي ان بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية امدادات الطاقة العالمية.

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان ان «هذه الاتهامات ووجهات النظر الأميركية الباطلة وغير اللائقة تأتي في سياق دبلوماسي غير مفهوم ولا معنى له» واعتبر موسوي ان الهدف من الاتهامات تبرير اي خطوات انتقامية ضد بلاده.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم امنها واستقرارها، في حين اكد الأمير محمد بن سلمان ان للمملكة الارادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الارهابي والتعامل معه.

في غضون ذلك صرح وزير الطاقة السعودي انه «نتج عن هذا العمل الارهابي توقف عمليات الانتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت وحسب التقديرات الأولية فقد ادت هذه الانفجارات الى توقف كمية من امدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، او حوالي 50% من انتاج الشركة، الا انه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات».

وفي واشنطن اكدت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، امس ان وزارة الطاقة الأميركية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مشيرة في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الى ان الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حالة اي هجوم ايراني على السعودية.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية اعلنت، في وقت سابق، ان الولايات المتحدة «مستعدة للاستعانة بموارد من احتياطيات النفط الاستراتيجية الخاصة بها اذا لزم الأمر لتعويض اي اضطرابات في اسواق النفط».