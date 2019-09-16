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جدة- الوكالات: دان وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أمس استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، معملين تابعين لشركة «أرامكو» السعودية في شرق المملكة. وجاء ذلك على هامش اجتماعهم الطارئ، في مدينة جدة غربي السعودية، والذي خصص لمناقشة «إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة» ومثل الكويت في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إن «الوزراء عبروا عن إدانتهم للحادثة الإرهابية، ونوهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي

منظمة التعاون

دانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي».

وأوضح العثيمين أن «الوزراء عبروا عن تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في مكافحة الإرهاب، كما طالب الوزراء بوقفة جادة ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه، معتبرين أن المساس بأمن المملكة هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي». وطلب الوزراء في اجتماعهم من الأمين العام إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الإجراء، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.