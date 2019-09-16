الأولى

نفت وزارة المالية ما يتم تسويقه على منصة «فيسبوك» من قبل جهة مجهولة عن انشاء الكويت منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها، والذي تم عرضه على انه تصريح داعم لهذه العملة الرقمية من وزير المالية

د. نايف الحجرف باللغة الانكليزية هو تصريح مفبرك على موقع اخباري وهمي الهدف منه جذب القارئ الى رابط ليتم من خلاله الاحتيال على القارئ والتمكن من الجهاز الذي يستخدمه لقراءة الخبر.

وقالت وزارة المالية انه جارٍ التواصل مع ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية للتحري واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها كونها تضر بسمعة الكويت.

وحثت الوزارة المواطنين والمهتمين باخبار الوزارة بعدم التعامل مع مثل هذه الروابط واخذ الاخبار من مصادر موثوقة مثل وكالة الانباء الكويتية والحسابات الرسمية للوزارة على قنوات التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام MOFKW@.

