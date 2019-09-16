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الرياض بروكسل- الوكالات: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ ازاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تهديد خطير للأمن الاقليمي.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث في بيان صحافي

جميع الأطراف الى ممارسة ضبط النفس، وحث على منع تكرار حوادث كهذه، والتي وصفها بأنها «تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الاقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر».

من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي، من «تهديد حقيقي للأمن الاقليمي» في الشرق الأوسط.

وقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان أمس: «هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديداً حقيقيا للأمن الاقليمي».

وأضافت: «وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار».

ودعت موغيريني الى «أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد» لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

