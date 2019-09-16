الأولى

تراجعت بورصة الكويت مع نهاية تعاملات، أمس، في ردة فعل طبيعية للضغوط السياسية المحيطة بالمنطقة نتيجة للهجوم الارهابي على شركة أرامكو السعودية أسفر عن حريقين في معملين تابعين للشركة. (طالع ص09)

وفي السياق ذاته، شهدت معظم أسواق الخليج تراجعاً جماعياً، باستثناء بورصة مسقط، متأثرة بتزايد المخاوف لدى المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، لاسيما بعد الحادثة الأخيرة لمعملين تابعين لشركة أرامكو «عملاق النفط السعودي». وتصدر السوق السعودي التراجعات، حيث سجل المؤشر العام للسوق «تاسي» تراجعاً بنسبة زادت عن 1 في المئة مع هبوط أسهم كبرى في صدارتها سهم «سابك» والراجحي.

الى ذلك، توقع خبراء نفطيون لـ «النهار» ارتفاع أسعار النفط الى مستويات تتراوح بين 65 70 دولاراً للبرميل حتى عودة المملكة العربية السعودية الى كامل انتاجها والذي يقارب الـ10 ملايين برميل يومياً.

وفرضت الهجمات التي تعرضت لها وحدات معالجة نفطية رئيسة في السعودية على العالم اختبار قدرته على التعامل مع أزمة في الامدادات اذ يواجه فقدان أكثر من 5 في المئة من الامدادات العالمية من أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بصفة مؤقتة. وانخفض انتاج المملكة بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا أي بأكثر من نصف الانتاج السعودي.

