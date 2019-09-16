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احال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قضيتين تتعلقان بوفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان وطفلين في احد المستشفيات الى النيابة ومنع المسؤولين عن القضيتين من السفر ومن العمل في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس انه «تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في مركز لطب الاسنان خلال تلقيه العلاج وإصدار شهادات وفاة لطفلين اخرين عقب حالة اجهاض في أحد المستشفيات قبل التأكد من وفاتهما».

وأضافت ان «وزير الصحة أحال الموضوعين للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه التحقيق، كما اصدر تعليماته بالغاء تراخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم ومنعهم من مزاولة المهنة سواء في القطاعين الحكومي أو الأهلي ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر».

