الأولى

اكد النائب خالد الشطي ان نظيره محمد هايف هدد باستجواب وزير الداخلية لكنه لم يفعل.. وقال: «الظاهر وزير الداخلية «خزه» فهرب لاستجواب وزير آخر».

واطلق الشطي تصريحات مثيرة امس الاول خلال لقاء تلفزيوني قال فيه: الاسلاميون يقتاتون على ملف البدون واستمراره من دون حل، وبالتالي فإن أي حل يطرح لحل هذه القضية سيقفون ضده.

وقال الشطي: أنا مع اقرار تشريع يتيح عقد اتفاقية مع «تويتر» لمواجهة الحسابات المستعارة وهذا الاجراء معمول به في دول رائدة في مجال حرية الرأي، مضيفا: اذا ثبت ان أحدا من وزارة الداخلية متواطئ مع الحسابات التي تضمر الشر للكويت فيجب ان نتخذ موقفا تجاهه.. ومحاسبة المغرد من خارج الكويت ممكنة بالقانون وبالتعاون مع شركة «تويتر» اذا كان كويتيا.

