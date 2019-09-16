وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس الصالح.

واستقبل سموه وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وذلك بعدما اناب سموه لحضور مراسم افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين والذي عقد خلال الفترة من 9 - 12 سبتمبر 2019 في دولة الامارات العربية المتحدة (ابوظبي) تحت شعار (الطاقة من اجل الازدهار) حيث أطلع سموه على نتائج وتوصيات المؤتمر والمستجدات الحديثة في مجال الطاقة على مستوى العالم لمواجهة التحديات ووضع خارطة الطريق للاجيال القادمة.

