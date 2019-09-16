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طلال الخالد استقبل جمعية «الوقف الإنساني»


استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، في مكتبه في ديوان عام المحافظة، وفد الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، وذلك للاطلاع على مشاريع الجمعية التنموية في المجتمع.
وضم الوفد كلاً من رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبدالجليل، ومدير مشاريع التنمية الإنسانية عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن صالح الجيران، بالإضافة إلى المدير التنفيذي صلاح السابج.
وطرح الوفد خلال اللقاء بُعداً تعريفياً عن الجمعية ودورها التنموي في المجتمع، إلى جانب بحث مشاريعها التنموية في محافظة العاصمة ومن بينها مشاريع تشجير المحافظة وتنظيف الشواطئ والجزر، بالإضافة إلى طرح دور الجمعية في العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.


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