وطن النهار

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح أهمية المعارض والفعاليات المتعلقة بالهوايات التراثية التي مارسها الآباء والأجداد في هذه المنطقة عبر الزمن، مضيفا ان لها دوراً مهماً في تعليم الأجيال الجديدة بتراثها الأصيل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فهد للصحافيين عقب افتتاحه أول من امس المعرض الأول للصقور ومستلزمات الصيد والرحلات البرية والبحرية نيابة عن راعي المعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد المقام في نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة واسعة من المهتمين في الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي ويستمر حتى 21 الحالي.

وقال ان مشاركة هواة هذا التراث الأصيل من السعودية وقطر والامارات الى جانب اخوانهم الكويتيين منحه نجاحا وزخما أكبر مشيدا بكل أقسام المعرض وبحرص النادي على توفير هذه الخدمة لهواة الصيد البري والبحري.

من جانبه قال أمين سر نادي الصيد الشيخ صباح الفهد في تصريح مماثل ان المعرض يعتبر فرصة لمحبي الصيد لاقتناء أدواتهم من مكان واحد مقدما الشكر لوزارة الداخلية على تسهيلها اجراءات تراخيص أسلحة الصيد التي تباع بالمعرض وكذلك الهيئة العامة للزراعة التي تصدر جوازات الصقور في المعرض.

وأضاف الشيخ صباح الفهد أن النادي حرص أن يكون توقيت المعرض مع بدء موسم الصيد والقنص بالصقور ما أسهم بمشاركة عدد كبير من محبي هذه الهوايات التراثية مثمنا رعاية النائب الأول وزير الدفاع للمعرض وبدور القائمين على فعالياته وفي مقدمتهم المشرفان سلطان فلجي ومحسن الوسمي.

من ناحيته قال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة للشؤون الادارية والمالية علي مروي في تصريح مماثل ان هذا الحضور الكبير من عشاق هذا التراث للمعرض هو تأكيد على تعلق أبناء الكويت والخليج بهذا الموروث الشعبي وحرصهم على الحفاظ عليه.

وأشار مروي الى حرص الهيئة على دعم مثل هذه المبادرات المميزة التي تقوم بها الأندية الرياضية والمتخصصة مشيدا بالفعاليات المصاحبة للمعرض التي تستهدف القاء الضوء على هوايات الصيد وأصالتها في وجدان أهل الخليج عبر التاريخ.

