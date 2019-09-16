وطن النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي بالشراكة التجارية الناجحة بين الكويت وهولندا الذي جعلها تحتل صدارة الشركاء التجاريين للكويت من بين دول الاتحاد الأوروبي لعام 2018.

وقال الخبيزي لـ (كونا) أمس الأحد بمناسبة عقد الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الكويت وهولندا على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين بلاهاي أخيراً ان هولندا تشكل وجهة رئيسة لاستثمارات الكويت سواء الحكومية أو الخاصة.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على اقامة منتدى اقتصادي يضم كبريات المؤسسات الاقتصادية الفاعلة والقطاع الخاص في كلا البلدين لاستعراض آفاق التعاون في هذا القطاع المهم.

وأوضح أن الاجتماع جرى خلاله التأكيد على التميز الذي يسود العلاقات الثنائية الممتدة لاكثر من 55 عاما كما تناول سبل توثيق عرى التعاون الثنائي على مختلف الصعد والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق في المحافل الدولية ومواصلة الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين وكان آخرها زيارة وزير خارجية هولندا ستيف بلوك للكويت في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وذكر الخبيزي أن الجانبين رحبا بمستوى التعاون العسكري والتنسيق القائم بين المؤسسات العسكرية بكلا الجانبين. ولفت الى جاذبية السوق النفطي في هولندا والذي استقطب معه استثمارات والى وجود القطاع النفطي الكويتي الواسع من خلال وجود المقر الاقليمي لشركة البترول الكويتية العالمية 8Q في هولندا.

وقال انه على الصعد الثقافية والأكاديمية والعلمية تم تناول موضوعات التعاون المشترك والتطرق الى استضافة هولندا عددا من الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في جامعاتها المتقدمة في حين أعرب الجانب الكويتي عن تقديره للتسهيلات التي تمنح للمرضى الكويتيين الذي يتلقون علاجهم في هولندا وأهمية مواصلة تقديم هذه التسهيلات لهم ولمرافقيهم.

وأفاد بأن المباحثات تناولت مختلف القضايا الاقليمية والدولية ومواقف البلدين منها في حين اتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم الجهود المبذولة والمساعي القائمة لانهاء مختلف الأزمات عبر الطرق السلمية والحوار كما استذكر الجانبان تعاونهما الايجابي في مجلس الأمن من خلال عضوية البلدين فيه واللتين تزامنتا في عام 2018.

