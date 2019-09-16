وطن النهار

قال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود امس في احتفال أقيم بمناسبة مرور عام على تشغيل مبنى الركاب الجديد «T4» ان هذا الاحتفال ياتي تزامناً مع نهاية موسم الصيف والسفر حيث توزعت حركة الركاب في مطار الكويت بين المباني المختلفة الأمر الذي خفف العبء عن المبنى الرئيس بشكل ملحوظ، مشيراً إلى ان حركة الركاب تجاوزت 6 ملايين مسافر.

وأشار الى ان الحكومة ممثلة في الطيران المدني نجحت في تشغيل مبنى الركاب «T4» في وقت قياسي حيث لم تستغرق فترة التصميم والانجاز للمبنى الذي يستوعب 4.5 ملايين راكب سنوياً سوى 21 شهراً، بدأت بعدها مراحل التشغيل التصاعدي من قبل المشغل العالمي «مؤسسة مطار انشن الدولي» بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الكويتية والتي بدأت بتاريخ 15 اغسطس 2018 حتى اكتملت المراحل التشغيلية بتاريخ 2 ديسمبر 2018.

واكد الحمود حرص الحكومة على تحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي التزاما بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وبرؤية الكويت 2030.

ولفت الى انه يتم حالياً تحديث البنية التشريعية لقطاع الطيران المدني بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتوصيات المنظمات العالمية المتخصصة في عالم الطيران، موضحا بأنه تم البدء بمراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي من شأنها تطوير آليات سوق النقل الجوي وتنظيم العلاقة بين كل الأطراف المعنية، كما نقوم حاليا بالتحضير لاصدار قانون جديد لتحويل الادارة العامة للطيران المدني الى هيئة فنية مستقلة اسوة بدول المنطقة ودول العالم المتقدم.

وقال الحمود: اليوم نقطف ثمار التجربة الأولى للطيران المدني بالشراكة مع القطاع الخاص بعد ان تم اسناد مهمة ادارة وتشغيل مبنى الركاب الجديد «T4» الى احدى الشركات العالمية وهي مؤسسة مطار انشن الدولي فتحقق رفع كفاءة التشغيل في المبنى بما يتوافق مع المقاييس الدولية في ادارة المطارات وتحسين الخدمة للمسافرين حيث تجاوز معدل الاقلاع بالوقت لشركة الخطوط الجوية الكويتية 90% ونقل المعرفة للشباب الكويتي حيث بدأت برامج تدريبية مكثقة داخلية وخارجية لمجموعة من الموظفين المتميزين في تخصص ادارة المطارات وتحقيق ايرادات اضافية للدولة حيث تم تحقيق ايرادات تتجاوز 100 مليون دينار للخمس سنوات القادمة.

وأشاد بجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في تشغيل المبنى في وقت قياسي وكان لهم الدور الواضح في استكمال تشغيل المبنى بانسيابية عالية وبطريقة احترافية، وقال: ونأمل ان يكون هذا المبنى بداية جديدة لانطلاقة الناقل الوطني نحو آفاق اوسع

ملحمة وطنية

من جانبه قال رئيس مجلس الادارة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: تشرفنا جميعاً برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد صبيحة يوم الرابع من يوليو 2018، في حفل تدشين «T4» في مطار الكويت والذي خصصته الحكومة للاستخدام الحصري للخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني الرئيس لدولة الكويت وتم ذلك بحضور من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجميع اركان الدولة

وأوضح الجاسم ان هذه اللحظات التي نحتفل فيها اليوم بمضي عام على افتتاح مبنى«T4» نتوجه الى الله تعالى ان يكلأ اميرنا وقائد نهضتنا بالصحة والعافية وأن تقر اعيننا جميعاً بعودته سالماً معافى الى ارضه ووطنه وشعبه الوفي.

واوضح ان استحقاقات وترددات افتتاح «T4» تتوالى يوماً بعد يوم منذ اللحظات الأولى لانطلاق اول رحلة تدشينيه برعاية وزير المالية د. نايف الحجرف ومشاركة كبار المسؤولين والاعلاميين والضيوف ذوي الصلة في قطاع الطيران، حيث بدأت بعدها الرحلات في جداول تشغيل محكمة بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة اينشن لادارة المطارات وباشراف من سلطات الطيران المدني.

واكد ان ما سبق لحظة الافتتاح تمثل ملحمة ادارية وتنظيمية وطنية لن تغيب عن الذاكرة قادها بكفاءة واقتدار اخي الشيخ سلمان الحمود رئيس الطيران المدني وكوكبة من اخوته من مسؤولي الطيران المدني وعلى رأسهم مدير عام الطيران المدني يوسف الفوزان ونوابه الأفاضل، وحشد من المسؤولين الأكفاء من منتسبي الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ومهندسين وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق وغيرهم من الادارات الحكومية المختلفة، الذين واصلوا الليل بالنهار وحققوا انجازاً بارزاً على مستوى اتمام المشاريع الحكومية المحلية، وخلال فترة قياسية والتي لم تتجاوز الأربعة والعشرين شهراً بين التشييد والتشغيل لكي يتوافر بين ايدي المستخدمين مبنى متكامل على اتم الاستعداد للتشغيل واحتضان ما يزيد على اربعة ملايين ونصف المليون راكب في سنة الافتتاح وبمعدل 91 رحلة يومياً ذهاباً وعودة بأجمالي وقدره حوالي (33,215 رحلة) دون احتساب الرحلات الاضافية الموسمية.

وقال الجاسم تفتخر الخطوط الجوية الكويتية ومجلس ادارتها وادارتها التنفيذية بتفاني العاملين وجهودهم التي بذلت لكي يرى مشروع «T4» النور في الرابع من يوليو 2018، فتلك المشاركات والاسهامات من قبل مسؤولي الخطوط الجوية الكويتية رسمت الطريق امام ناقلنا الوطني بالتعاون مع سلطات الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى لكي يستمر في موقع الريادة التي كان عليها منذ تأسس قبل 65 عاماً، فقد انجزت فرقنا العاملة في فترات قياسية من تجهيز قاعة المباركية بالكامل وافتتاحها بتاريخ 2/8/2018، تشغيل اول رحلة لكبار الشخصيات VIP برقم KU0808 الكويت - البحرين - الكويت بتاريخ 8/8/2018 وتشغيل اول رحلة تجارية الى دبي بدولة الامارات الشقيقة بتاريخ 15/8/2018 وتجهيز وافتتاح قاعة بيان بتاريخ 16/12/2018 وافتتاح قاعة الترانزيت بتاريخ 21/02/2019، علما وانه خلال الفترة من 15/08/2018 الى 14/08/2019 تم تشغيل ما يقارب من 27,800 رحلة جوية ونقل ما يقارب 4,060,000 مسافرا (أربعة ملايين وستين الف مسافر) وذلك من مبنى «T4»، ونتوقع باذن الله ان يكون اجمالي العدد المنقول من والى مبنى «T4» في نهاية هذا العام 4,700,000 راكب مقارنه مع 4,500,000 تم نقلهم في عام 2018.

واكد الجاسم انه تماشيا مع النقلة النوعية لمبنى «T4» فقد تم تحديث جميع المعدات الأرضية لتصل الى 500 معّدة ذات محرك وتشمل هذه المعدات التي تم التعاقد عليها من احدث الطرازات في العالم 40 سلما، 28 باصا فاخرا لنقل ركاب الدرجة السياحية، 10 باصات فاخرة لنقل ركاب درجة رجال الاعمال و10 سيارات ليموزين لنقل ركاب درجة الرويال واركاب الدرجة الأولى، 10 آليات مجهزة لنقل المرضى من المسافرين وذوي الاحتياجات الخاصة. 21 معدّة للاستخدامات المختلفة في الخدمات الأرضية.

وقال ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ركزت اهدافها وسياسات لرفع نسب الالتزام بالمواعيد (OTP) حيث ارتفعت النسبة 59% من اغسطس 2018 وتنامت حتى وصلت بعد الانتقال والتشغيل الكامل للرحلات في مبنى «T4» الى 92,9% في اغسطس 2019، مما يعد انجازا رائعاً على جميع الأصعـدة رصدة وكالة OAG البريطانية لتحتل فيه الخطوط الجوية الكويتية المركز التاسع بين (175) شركة في اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط الذي حُزنا فيه بحمد الله تعالى على المركز الأول.

