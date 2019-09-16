وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون المطار صالح الفداغي، عن تشكيل لجنة عليا للاشراف على تشغيل مبنى الركاب « T4» بصورة احترافية لتجاوز كل العقبات،كما تم تشكيل الفرق الفنية لمتابعة سير المشروع والحرص على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق المعايير العالمية، وتطبيق جودة الأداء وكفاءة الجانب التشغيلي.

وأشار خلال عرض مرئي الى ان الفترة الزمنية لتشغيل مبنى الركاب كانت 21 شهرا تحت اشراف الادارة العامة للطيران المدني، حيث انطلقت اول رحلة من مبنى «T4» بتاريخ 8/8/2018، لافتا الى ان التشغيل التجاري كان بتاريخ 15/8/2018 بشكل تصاعدي حتى اكتمل التشغيل بتاريخ 3/12//2018.

وقال من مزايا مبنى الركاب T4 القدرة الاستيعابية لـ 4.5 ملايين راكب سنويا وبكلفة 56 مليون دينار، فيما تبلغ الايرادات السنوية للدولة 20 مليون دينار، وبمواقف سيارات تسع 1800 سيارة، مع زيادة 10 % في نسبة الحركة.

ولفت الى ان المبنى يحتوي على 50 كاونتر لوزن الأمتعة و4 سيور حديثة لنقل الامتعة مع توفير 2000 فرصة عمل وصالة ترانزيت وسوق حرة وقاعات للدرجة الاولى ومساحته 70.000 متر مربع.

