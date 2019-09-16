وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي بجهاز المراقبين الماليين رئيس قطاع الشؤون المالية والادارية رئيس فريق تنفيذ مسار التعيين بجهاز المراقبين الماليين قصي الدرويش ان الجهاز باشر يوم الاحد 8/9 البرنامج التأهيلي للمتقدمين لوظيفة مراقب مالي «ج»، والذي يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء الجهاز خلال الفترة الماضية من مرحلتي الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وتمهيدا لتعيين مجتازي اختبارات البرنامج التأهيلي بنجاح بالجهاز ضمن قاعدة الكفاءات المهنية الكويتية من المراقبين الماليين، وذلك بهدف تعزيز دور الجهاز في تنفيذ الاهداف المأمولة من الرقابة المالية المسبقة وفق القانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل المراقب المالي 2016.

وأضاف ان البرنامج التأهيلي سيعقد في الفترة المسائية خلال الفترة من 8/9 وحتى 4/12/2019 متضمنا مجموعة من البرامج من بينها اهم القوانين والقرارات والتعاميم التي تنظم عمل المراقب المالي، اضافة الى قواعد اعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة والرقابة عليها، كما اهتم الجهاز بتضمين البرنامج التأهيلي دليل اخلاقيات مهنة المراقب المالي الصادر بتعميم الجهاز رقم 4 لسنة 2016 وسيسهم في تقديم تلك البرامج كوكبة من ابناء الجهاز من المراقبين الماليين من ذوي الخبرات المهنية المتراكمة والكفاءة ومهارات التقديم، كما يسهم في تقديم مواد البرنامج التأهيلي ايضا مجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة.

ويغتنم الجهاز المناسبة للتعبير عن فائق الشكر والتقدير لديوان المحاسبة لما قدمه من تعاون معهود ودعم متواصل باقامة البرنامج في مقر الديوان، كما يتقدم بالشكر لوزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة وجهاز تكنولوجيا المعلومات على المساهمة في تقديم البرنامج التأهيلي.

واختتم الدرويش بالتأكيد على اهمية الالتزام بحضور المتقدمين لجميع مواد البرنامج التأهيلي، متمنيا لهم بالتوفيق والنجاح.

