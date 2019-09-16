وطن النهار

بحضور المدير العام ومديري الإدارات اقامت جمعية صندوق اعانة المرضى ممثلة في إدارة التوعية والإرشاد حفلها السنوي لمشروع الحج بالإنابة للعام 2019 الحالي، حيث قامت بتوزيع الشهادات التي تثبت اداء فريضة الحج بالانابة عن المرضى الذين قضوا إلى بارئهم ومن اقعدهم المرض وحال بينهم وبين ادائهم لهذه الفريضة العظيمة. وفي هذا الاطار قال مدير إدارة التوعية والإرشاد بالجمعية خالد الهندي إن مشروع الحج بالانابة يعتبر من اكبر المشاريع التي تدعمها الجمعية، وقد تم بفضل الله تعالى ايفاد 400 حاج وحاجة بالانابة خلال السنوات التسع فيما تم ايفاد 45 حاجا وحاجة هذا العام.

