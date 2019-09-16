وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد بوخمسين وفداً من الحملة الوطنية للتوعية بأمراض السرطان، حيث جاء اللقاء في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ولنشر التوعية من خلال الوسائل الاعلامية.

ضم الوفد كلا من د. خالد الصالح رئيس حملة كان، ود. حصة ماجد الشاهين عضو مجلس الادارة والهيئة التنفيذية ود. هناء جمال مديرة الحملة.

وبعد ان رحب رئيس التحرير عماد بوخمسين بوفد الحملة اشار الى اهمية التعاون المشترك بين جمعيات النفع العام والحملات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى ان مكافحة الامراض لا يمكن للجهات الحكومية ان تقوم بها دون مساندة وتكاتف اصحاب الخبرة العاملين في ميدان العمل التطوعي الذي يخدم المواطنين والمقيمين ومن دون مساندة الجهات الاعلامية التي تقع عليها مسؤولية توصيل المعلومة الصحيحة للمواطن والمقيم.

بدوره، اشاد د. الصالح بصحيفة «النهار» مثمنا دورها الاعلامي في دعم الحملات الوطنية والمبادرات المجتمعية، معربا عن سعادته لسرعة تفاعلها لعقد هذا الاجتماع.

وبين دور الحملة في رفع نسبة الوعي المجتمعي والتعريف باخطار السرطان بعيدا عن المغالطات والمفاهيم الخطأ، موضحا اهمية التركيز على الكشف المبكر والتعرف على العلامات الاولية للمرض التي من شأنها ان تساعد على سرعة العلاج وامكانية السيطرة على الاورام، ما توفر الكثير على ميزانية الدولة.

وشدد الصالح على اهمية تكاتف الجهات الاعلامية مع عمل «كان» لافتا الى ان الاعلام من اهم الركائز في المجتمع الكويتي، حيث تعتبر الجهات الاعلامية مصدرا رئيسا للاخبار.

وقال ان توفير المعلومة الصحيحة بجميع اشكالها من شأنه ان يوفر على ميزانية الدولة الكثير.

بدورها، تحدثت د. حصة الشاهين عن مبادرات «كان» المجتمعية التي تنطلق على مدار عام كامل، حيث تبدأ بفعالية التوعية بسرطان الثدي لعامها الخامس على التوالي.

واشارت الى دور وزارة التربية في دعم مشاريع «كان» ومنها القضاء على السمنة بين طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة.

وفي ختام اللقاء تحدث الزميل حسين الفضلي مدير التحرير عن استعداد «النهار» للتعاون مع «كان» بجميع منصاتها من الصحيفة الورقية ومواقع التواصل الاجتماعي من اجل نشر التوعية التي يحتاج اليها كل فرد بالمجتمع الكويتي.

حضر اللقاء سكرتير التحرير ناصر الناصر ونائب مدير ادارة السوشيال ميديا أحمد الرفاعي.

