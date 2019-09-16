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أحالت «وفاة طفل الأسنان» إلى النيابة العامة

«الصحة»: إلغاء ترخيص الأطباء المقصرين

شايع النبهان
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الإثنين 16 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الصحة عن الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان عند تلقيه العلاج وقد أحال الوزير ملف الحادثة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه رأي لجنة التحقيق، وإلغاء ترخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم في مزاولة المهنة في البلاد في القطاعين الحكومي والأهلي. واكدت الصحة في بيان صحافي لها إحالة الملف الى للنيابة العامة للتصرف وفق القانون، وايقاف الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم عن العمل ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر.
واشارت الى الانتهاء من التحقيق في ملابسات إصدار شهادتي وفاة للطفلين بعد حالة اجهاض في إحدى المستشفيات قبل التأكد من مفارقتهم الحياة وفقاً للأصول الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.


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