وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة عن الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان عند تلقيه العلاج وقد أحال الوزير ملف الحادثة الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه رأي لجنة التحقيق، وإلغاء ترخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم في مزاولة المهنة في البلاد في القطاعين الحكومي والأهلي. واكدت الصحة في بيان صحافي لها إحالة الملف الى للنيابة العامة للتصرف وفق القانون، وايقاف الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم عن العمل ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر.

واشارت الى الانتهاء من التحقيق في ملابسات إصدار شهادتي وفاة للطفلين بعد حالة اجهاض في إحدى المستشفيات قبل التأكد من مفارقتهم الحياة وفقاً للأصول الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

