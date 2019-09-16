وطن النهار

اكد مدير منطقة الاحمدي الصحية د. احمد الشطي انه جار تقييم الوضع الحالي للخدمات الصحية في المنطقة، مشيرا انه اجتمع مع العديد من القطاعات منها الاطباء والتمريض والرعاية الصحية الاولية بالاضافة الى تخصص الصحة العامة والاداريين ورؤساء المراكز للاطلاع على المشكلات التي قد تواجههم خلال تقديم الخدمة الصحية ووضع الحلول لها.

وقال الشطي خلال حملة للتبرع بالدم اقامها مستشفى العدان بالتعاون مع بنك الدم اطلعت على معلومات وإحصائيات الوصول الى تحديد واقع الحال وتم اعداد خطة عمل تبين نقاط الضعف والقوة.

واضاف قائلا: أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجمهور والمراجعين رغم الازدحام مؤكدا على وجود كوادر من الاطباء نفخر بهم وان الجميع في المنطقة شركاء في النهوض بالخدمات الصحية لمواكبة مستوى توقعاتهم فالامر يحتاج الى وقت وصبر ومعا سنصنع الفرق.

وبين ان المنطقة تخدم مليونا و200 الف نسمة حاليا بـ 8500 الف موظف وبسعة سريرية تبلغ 812 سرير بالاضافة الى وجود 26 مركزا صحيا تخصصياً، مشيرا الى وجود 24 عيادة اسنان منها 20 تعمل صباحا وعصرا و4 عيادات تعمل صباحاً و3 تعمل بخفارات في مركز العدان التخصصي ومركز الفحيحيل التخصصي والظهر الصحي.

وكشف عن اعداد مراجعي عيادات الاسنان خلال عام 2018 قد بلغ «240?825» منهم 67% كويتيون، ترددوا على 64 عيادة تضم 209 أطباء أسنان، و43 فني أشعة حيث تم ايضا تدريب 36 طبيب البورد الكويتي، و34 طبيب امتياز.

وحول الفعالية التي تنظمها منطقة الاحمدي الصحية بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى العدان قال الشطي: إن هذه هي الفعالية الثانية من نوعها على التوالي من خلالها نستهدف الجمهور من المراجعين او المناطق المجاورة للمستشفى بالاضافة الى العاملين في المجال الصحي بالمنطقة.

واكد على تكريس مفهوم تعزيز الصحة والسلوكيات الصحية الايجابية لان التبرع بالدم ذو فائدة للمتبرعين بشكل كبير اذ تساعد على تجديد الخلايا بالنسبة للمدخنين ومن لديهم تخثر بالدم يحتاجون لتبرع بالدم بصفة دورية.

وبين ان من يتبرع يحصل على مراجعة مجانية لكل الامراض المُحتملة التي تكون بالدم مؤكدا ان التبرع بالدم هو جانب قيمي اخلاقي ديني تساعد على إنقاذ شخص من الموت ومن كل كيس دم يستفيد ثلاثة أشخاص.

