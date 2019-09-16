وطن النهار

أقام الناشط والباحث التاريخي عبدالله بوير اول امس في الكراون بلازا احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة لتكريم صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من قبل الامم المتحدة ومنحه لقب قائد العمل الانساني والكويت مركزا انسانيا عالميا، وبحضور عدد من الدبلوماسيين والسفراء والاعلاميين.

وقال بوير في كلمة له خلال الاحتفال: يشرفنا حرصكم على الحضور للاحتفال بذكرى العام الخامس على تكريم الأمم المتحدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومنحه لقب قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا انسانيا عالميا والمقامه على شرف أسر الشهداء وممثلي الهيئات الدبلوماسية

واوضح ان الكويت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تبرعت في مؤتمر المانحين لمصلحة لاجئي «الروهينغا» المقيمين في بنغلاديش، بـ 15 مليون دولار للتخفيف من حدة المأساة. وقدم الصندوق الكويتي للتنمية منحة مقدارها مليون دولار للاسهام في اغاثة اللاجئين الروهينغا. ولا مجال لحصر مبادرات الكويت والمساعدات التي قدمتها الى المحتاجين في العراق والسودان والصومال وغيرها.

وقال بوير ان سمو الأمير عايش القضية الفلسطينية بكل مخاضاتها، وساهم في نجاحاتها وانتصاراتها، ونقل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله: «أعرف الشيخ صباح منذ السبعينيات، ومنذ ذلك الوقت كان دائما وأبدا فعالا في القضية الفلسطينية، وكان دائما على رأس أي لجنة..لحل أي مشكلة تحصل مع الفلسطينيين». ولا أحد ينسى النداء الصادق من سمو الأمير لأشقائه العرب وكل العالم للمسارعة في القمة العربية الاقتصادية في 2009 لاعادة اعمار غزة.

واشار بوير ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اول مؤسسة انمائية في الشرق الأوسط تسهم في تحقيق الجهود الانمائية للدول العربية وغيرها من الدول النامية، وتمد جسور الصداقة والاخاء بين الكويت والدول النامية. وتتسم القروض التي يقدمها الصندوق بأنها ميسترة، تساعده الدول النامية في تمويل مشاريعها وتنفيذ برامج التنمية، كما يقدم الصندوق المساعدات لتمويل تكاليف اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الانمائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها.

وتابع: ان سمو الشيخ صباح منذ صغره يتحمل مسؤوليات جساما، يعمل ليل نهار، لخدمة الكويت.

واضاف: لقد استطاع الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، أن يجعل من سياسية الكويت الخارجية مدرسة جديدة في فن الدبلوماسية تقوم على نكران الذات والنظر الى المصلحة العامة قبل المصلحة المحلية أو الاقليمية، ومن ثم اعتبر بحق استاذا للسياسة الخارجية، لافتا الى سياسة صاحب السمو في المجال العربي ارتكزت على مساعدة الدول العربية بما تملكه الكويت من طاقات سياسية ومادية، بما في ذلك تقديم المنح والقروض للدول التي هي في حاجة اليها، الى جانب التوفيق والوساطة في العديد من الخلافات العربية والاقليمية، وجعل الكويت مقرا ومركزا تنطلق منه المساعدات لمن يطلبها ومن لا يطلبها.

من جانبه تحدث سفير جمهورية غيانا التعاونية بدولة الكويت شمير علي نحن السفراء والدبلوماسيين في الكويت نعتبر ان سمو الامير في هذه الذكرى الخامسة لحصوله على هذا اللقب يمثل الدولة حكومة وشعبا بالاضافة الى اللقب الذي حصل عليه من البنك الدولي لاسهاماته ومساعداته السخية للدول المحتاجة

واضاف: ان الكويت بالرغم من صغرها لديها 112 سفارة في العالم وهذا يدل على مجهود سمو الامير الدبلوماسي واثراء العلاقات الدولية بالاضافة الى مشاركة الكويت في اكثر من 25 منظمة دولية.

بدورها قالت سفيرة سيراليون في الكويت حاجا ايشيتا طوماس يسعدني ان احتفل معكم بهذه المناسبة السعيدة وانا هنا منذ خمس سنوات والكويت وسيراليون تجمعهما صداقة متاصلة منذ زمن بعيد، مشيرة الى ان هناك عوامل وامور مشتركة بين الدولتين.

واضافت: نحن شاركنا في حرب تحرير الكويت وجهود الكويت بقيادة الامير كانت واضحة خلال الحرب الاهلية في سيراليون وحصلنا على السلم بمجهوداته ومساعيه لافتة الى انه في كل الاحوال عندما كانت سيراليون تحتاج الى المساعدة كانت الكويت سباقة للمساعدة.

واوضحت ان سمو الامير لايساعد شعبه فقط بل تمتد يده الكريمة بالمساعدة الى العالم اجمع.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بهبهاني نحن نفتخر بوجود سمو الامير فيما بيننا يشاركنا افراحنا واحزاننا واعماله المؤثرة في جميع الميادين مؤكدا انه صمام الامان لنا في ظل وقوعنا ضمن منطقة ملتهبة وبقيادته نحن بامان وهو مرجع لانهاء الازمات في كل الاطراف المتنازعة

واستشهد بحادثة مسجد الامام الصادق وموقفه الواضح في منع الفتنة وكلمته المدوية «هذولا عيالي» واجتماع الكل وصلاتهم في المسجد الكبير خير دليل.

