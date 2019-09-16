وطن النهار

أقام ديوان الحائري مجلساً بمناسبة ذكرى محرم الحرام حيث ارتقى المنبر الخطيب الحسيني السيد عباس الشوكي والذي استهل محاضرته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات): «قائلا ان الواو في كلمة والعصر للقسم، الله يقسم بالعصر، مشيراً الى أن واو القسم ان اتت يكون ما بعدها قسما على التحقيق عندما نحن نستخدم القسم حتى نؤكد بعض المواضيع ونؤكد على مصداقية مانقوله ولذلك ورد النهي عن القسم من باب ان القسم مكروه فالقسم له مواضع معينة لا ان يكون القسم على اي شيء هذا ينتج عنه خلل».

واضاف ان اول الخلل هو عدم احترام للمقسوم به اي انه لا يجب ان يكون القسم الا للامور العظيمة اما القسم لتوافه الامور لا يجب ان يكون لكي لا يكون كما فسره العلماء بانه لغو.

وذكر ان الله عزوجل عندما يقسم بمخلوقاته ليبين لنا عظم القسم بانه لا يجب ان يقسم الانسان على كل امر كما يريد ويبين لنا عظمة الشيء الذي يقسم به.

وقال الشوكي: «في الآية الكريمة (والعصر ان الانسان لفي خسر) اختلف المفسرون في تفسير معنى كلمة العصر فهناك من ارجعها بانها صلاة العصر واخرون اكدوا على ان العصر هي فترة زمنية محددة واخرون أكدوا بان الله عزوجل يقسم بعصر تتحق فيه ارادته على الارض وهو عصر خروج القائم المهدي (عج)».

واضاف ان من الاراء التي لها ترجيح اكبر تقول بان تفسير كلمة العصر بانه عمر الانسان فالحاق كلمة العصر بالاية الكريمة بالخسارة (ان الانسان لفي خسر) ترجح التفسير القائل بان العصر اتت بمعنى عمر الانسان لان الخسارة لا تكون الا في عمره فالعمر هو رأس مال الانسان الذي يشتري فيه جنة او نارا من خلال عمله.

