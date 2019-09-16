وطن النهار

اقيمت أمس انتخابات الاتحاد العام لطلبة جامعة الكويت بمنافسة 4 قوائم تضم كل منها 19 عضوا وهم المستقلة والائتلافية والاتحاد الاسلامي والوسط الديموقراطي.

وشهدت الانتخابات بفروع الجامعة اقبالاً جيداً حيث بلغت نسبة المشاركة حتى الواحدة ظهراً أي 3 ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع 50%.

وبدا حضور الطالبات متفوقاً على الحضور الطلابي وعلل العديد من الطلبة عزوفهم عن التصويت بسبب ان النتائج معروفة مسبقا الا ان حدثت مفاجأة تغير مجرى الانتخابات.

ففي الشويخ شهدت كلية العلوم الاجتماعية اقبالاً كبيرا على التصويت رغم الارتباك الذي حصل في بداية فتح صناديق الاقتراع التي تأخرت حتى الساعة 10 صباحا للبدء وقال غازي العجمي رئيس لجنة البنين في العلوم الاجتماعية ان التأخير حصل بسبب مشكلة في الاختام والحبارة وتم تدارك الامر.

واضاف ان الذين يحق لهم التصويت من البنين 790 طالب والاقبال ممتاز منذ الساعات الاولى.

ومن جانب آخر رفضت رئيسة لجنة البنات في العلوم الاجتماعية الالتقاء بالاعلاميين وعدم تبرير موقفهم من التأخير الذي حصل لديهم ومن بعض المناوشات بين الطالبات بسبب التأخير بحجة انهم مشغولون جدا في اللجنة والحقيقة عكس ذلك.

وتميزت الانتخابات في كلية الحقوق بالتنظيم والمشاركة الفعالة وقال رئيس لجنة البنين ذياب المطيري ان سبب تأخر بدء التصويت هو الحبر الخاص بالاختام ما اضطرنا لجلب خام الكتروني وبدء العملية الانتخابية بشكل سلس وميسر وبدأنا في الساعة 10 صباحا والذين يحق لهم التصويت 900 طالب والاقبال كان في البداية قوياً على الصناديق ولا توجد مشاكل تذكر والتعاون كان موجوداً بين المنظمين والطلبة.

وقالت رئيسة لجنة البنات في كلية الحقوق آمنة الكندري كان هناك عطل فني في اللجنة تسبب في تأخير بدء عملية التصويت وفور وصول المندوبات تم حل العطل وانطلاق عملية التصويت في الساعة 9:45.

من جانبه قال فلاح السويري رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت هناك 22 لجنة للاقتراع وزعت على مواقع الكليات كلها وتم فتح الاقتراع من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا وكان هناك تأخير بسيط في بعض اللجان بسبب جاهزية قاعة الاقتراع.

ومن جانبه قال عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت د. فايز الظفيري ان عماة الشؤون الطلابية هي المشرفة على الانتخابات والعملية الانتخابية هذا العام جيدة والكليات متعاونة فيما بينها والامور سهلة وبسيطة.

واضاف نحث طلبتنا على التعاون والالتزام بالقوانين واللوائح وان يكونوا قدوة للشباب.

بدوره قال د. خالد الظفيري العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق اننا وفرنا قاعتين للتصويت للبنات والبنين على مدار اليوم مع مراعاة المحاضرات المقامة في نفس الوقت وتنظيم عملية السير مما لا يضر الطلبة ولا الاساتذة ويسهل عملية الوصول لصناديق الاقتراع بالنسبة للمصوتين.

من جانبه قال د. حمود القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية ان هذا العرس الانتخابي هو احدى مدارس الحياة الكويتية التي يتعلم منها ابناؤنا وبناتنا وشعارنا هو لا للطائفية ولا للقبلية ولا للفئوية ولا للكراهية والاقصاء.

أما د. جاسم العلي العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية العلوم الاجتماعية فقال اننا قمنا بتجهيز القاعات المطلوبة للانتخابات من الاسبوع الماضي وتم تسهيل عملية دخول وخروج الطلبة لقاعات الانتخابات وحول النعرات الطائفية والقبلية قال ليست موجودة عندنا نهائيا.

واضاف انه عند ثبوت اي تجاوز او مشكلة تتم احالة المتسبب بها مباشرة الى لجنة النظام.

وبدوره قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع مصعب الملا انه تم افتتاح التصويت في الساعة التاسعة صباحا دون أي مشاكل تذكر باستثناء بعض اللجان التي تاخرت ربع ساعة بسبب الاجراءات الادارية، مشيرا الى ان هناك مخاوف من موقع الجامعة في الشدادية الا ان الادارة الجامعية استطاعت ازالة جميع العراقيل وتيسير جميع الامور.

من جهته قال امين صندوق الهيئة التنفيذية ورئيس لجنة الاداب محمد الوليد: تم افتتاح باب الاقتراع في الساعة التاسعة وبلغ عدد المقترعين حتى الساعة 10 صباحا 120 طالبا، مشيرا الى ان اللجنة لم تواجه الى مشاكل تذكر خلال عملية الاقتراع متوقعا ازدياد اعداد المقترعين خلال الساعات اللاحقة.

وأضاف ان هناك تعاونا كبيرا مع ادارة الامن والسلامة في تنظيم عملية الدخول والخروج للطلبة امام اللجان خلال عملية الاقتراع، مشيدا بجهود المناديب والطلبة والقوائم في انجاح عملية الاقتراع، داعيا الطلبة الى المشاركة في العملية الانتخابية واختيار الاصلح.

وقالت رئيس لجنة الاقتراع في كلية التربية منى الفيلكاوي هناك اقبال كبير من قبل الطالبات على لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر، موضحة ان اعداد الطالبات الكبيرة في الكلية متوقع ان تكون كثيفة خلال الساعات القادمة من قبل الطالبات على لجان الاقتراع.

بدوره قال رئيس لجنة الاقتراع في كلية التربية احمد العتيقي ان اللجنة افتتحت في الساعة التاسعة صباحا، موضحا ان عدد الطلبة المقترعين حتى الساعة العاشرة صباحا بلغ 30 طالبا من اصل 700، موضحا بان العملية الانتخابية سارت بالشكل المطلوب وبشكل منظم دون أي مشاكل تذكر.

وفي الخالدية ساد الهدوء الاجواء الانتخابية وافتقرت مباني كلية الهندسة والبترول للبروشورات والبوسترات التي اعتاد الطلبة رؤيتها في هذه الاوقات بحيث تم الاكتفاء فقط في تعليق «الباج» الخاص بكل قائمة كي يُدلي كل طالب على ولائه للقائمة.

وقال رئيس لجنة اقتراع الطلبة في كلية الهندسة والبترول عبدالغفور طارق ان اقبال الطلبة يعتبر جيدا نوعا، نظرا لالتزام العديد منهم في محاضراته الدراسية في بداية يوم الاسبوع الاول الذي تزامن في وقت الانتخابات مبينا ان بلغ عدد الاصوات في الساعة الحادية عشرة ظهرا 400 طالب ولم نلتمس اي حالة تصوير او غش وذلك لمنع دخول الهواتف مع الطلبة حين دخول قاعة الاقتراع.

وفي موقع الجامعة بالجابرية أكدت عميد كليه العلوم الطبية المساعدة د. سعاد الفضلي ان الأجواء الانتخابية مفرحة وتجعل الطلاب يختارون زملاءهم الذين سيمثلونهم في الجمعيات الطلابية التابعة لاتحاد الطلبة والاجواء الانتخابية تحمل منافسة شريفة تخلو من اي تحيز طائفي حيث كل قائمة تقدم برنامجها وللطالب حق الاختيار وترشيح الأعضاء للجمعية.

واوضحت ان الطلاب ناضجون ومثقفون يعرفون مصلحتهم جيدا وما الامور التى ستوفرها لهم الجمعية، وقالت ربما الاقبال ضعيف قليلا بالأخص في الفترة الصباحية لانه بداية عام دراسي والطلبة مشغولون في التدريب داخل المستشفيات وتزيد نسبه الاقبال عند الظهيرة.

وفي موقع الجامعة بكيفان الذي يضم كلية الشريعة والدراسات الاسلامية شهدت عملية التصويت اقبالا ضعيفا من جانب الطلبة سواء البنون أو البنات خلال الفترة الصباحية، في حين لوحظت زيادة الاقبال خلال فترة بعد الظهيرة، كما لوحظ وجود ممثلين للائتلافية والمستقلة والوسط الديموقراطي.

