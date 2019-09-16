وطن النهار

ترأس وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، صباح أمس، اجتماع مجلس وكلاء التربية، وناقش آلية التقييم الدراسي للعام الدراسي الحالي والتعديلات المتعلقة بالتقييم وإدراجها ضمن الآلية ومناقشتها في الاجتماع المقبل.

ووافق المجلس للطلاب والطالبات من متلازمة الداون الدارسين في المناطق التعليمية باستكمال دراستهم في مدارس الوفاء «بنين- بنات» التابعة لإدارة التربية الخاصة، كما تمت الموافقة لطلبة ذوي الإعاقة الذهنية بالالتحاق بمركز تعليم الكبار لذوي الإعاقة لاستكمال دراستهم وفق مناهج تأهيل التربية الفكرية.

وتطرق الاجتماع الى الاستعجال في صرف مكافأة المديرين والمديرين المساعدين أو من ناب عنهم في أعمال الاستعداد للعام الدراسي الحالي 2019- 2020، بالإضافة إلى صرف مكافأة الأعمال الممتازة للمستحقين من الهيئتين التعليمية والإدارية وفق النظم والشروط.

