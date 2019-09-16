وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، الانتهاء من مراجعة كشوفات اسماء المستحقين للاعمال الممتازة للعام 2018/2019 لجميع قطاعات الوزارة من قطاع التعليم العام والمناطق التعليمية وكذلك القطاعات الإدارية والفنية الاخرى وإرسالها للقطاع المالي.

وقال الغيص في تصريح للصحافيين، أنه تم تحويل الأعمال الممتازة الى القطاع المالي لاستكمال باقي الإجراءات لصرفها للمستحقين في وزارة التربية، مهنئا جميع العاملين بالوزارة المستحقين، مشيرا إلى أن المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة قد تم اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وأشار الغيص أنه بعد الإطلاع على إجمالي العاملين بوزارة التربية المستحقين للأعمال الممتازة وهم 124038 موظف وموظفة بجميع قطاعات الوزارة، موضحا أن العدد المستحق للأعمال الممتازة هو 78178 موظف وموظفة من الهيئة التعليمية والادارية، مضيفا أنه سيتم العمل على صرف الأعمال الممتازة من خلال القطاع المالي.

وقال الغيص إن مبالغ الأعمال الممتازة قد تم التدقيق عليها حسب ضوابط ومعايير ديوان الخدمة المدنية وذلك حسب المسمى الوظيفي لكل موظف وموظفة، مشيرا الى أن مجموع عدد المستحقين للأعمال الممتازة في منطقة الأحمدي التعليمية هو 17124 من أصل 27380 من معلم وإداري، وفي منطقة الجهراء التعليمية فإن عدد المستحقين هو 11748 من أصل 17997 من معلم واداري ومنطقة حولي التعليمية عدد المستحقين هو 9225 من أصل 13625، ومنطقة العاصمة التعليمية عدد اجمالي المستحقين هو 10797 من أصل 16263، ومنطقة الفروانية التعليمية عدد المستحقين هو 14586 من أصل 22731، ومنطقة مبارك الكبير التعليمية عدد المستحقين هو 8915 من أصل 16328، وادارة التعليم الديني اجمالي المستحقين هو 699 من أصل 969، وادارة مدارس التربية الخاصة فإن عدد المستحقين هو 1997 من أصل 2654 وهم من المديرين والمديرين المساعدين، والادارة العامة للتعليم الخاص عدد المستحقين هو 430 من أصل 971. أما بالنسبة لموظفي ديوان عام وزارة التربية، فإن عدد المستحقين للأعمال الممتازة هو 2657 من أصل 5120 موظفاً وموظفة.

وأكد فهد الغيص أنه بعد الانتهاء من أعمال القطاع المالي الخاصة بصرف الأعمال الممتازة، سيتم فتح الموقع الالكتروني لوزارة التربية وذلك لاستقبال التظلمات، موضحا أنه سوف لن يتم استقبال أي تظلم يدوي لأي متظلم للاستحقاق للأعمال الممتازة، وسيتم الرد على المتظلم لعدم الاستحقاق للأعمال الممتازة.

