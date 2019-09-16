وطن النهار

عقدت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورشة عمل شبه اقليمية حول تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي في اطار العمل الثقافي الإسلامي المشترك للوصول إلى أفضل تصور لكيفية تعزيز الحوار المجتمعي داخل العالم الإسلامي بما يحقق أفضل صور التعاون والتماسك المجتمعي بين أبنائه.

وأكدت امين عام اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالإنابة نادية الوزان، ان المنظمة اطلقت «الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» لتحقيق أهداف لتعزيز الأنشطة الثقافية في دولها الأعضاء وتعمل على تقييم الأداء أثناء تنفيذها من خلال تأسيس «المجلس الاستشاري للإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» والذي يعمل على تقييم مسيرة العمل الثقافي في العالم الإسلامي بمشاركة نخبة من خبراء العمل الثقافي في الدول الأعضاء بالإيسيسكو والذي يسهم بدوره في معالجة المشكلات والصعوبات التي تعترض خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

