آراء

مع بداية العام الدراسي عاد ما كنا نخشاه من تضييق ورفض لفئة عزيزة تعيش بيننا وهي فئة البدون التي يبدو أن قرار مواجهتها في كل الأصعدة مستمر دون تراجع ودون قراءة لنتائجه ومآلاته، فالحكومة مستمرة في التضييق عليهم أملا في حل قضيتهم ودفعهم لحلها بأنفسهم وهذا ما ثبت بالتجربة أنه لن يحدث.

دعونا نتحدث ببراغماتية ما دامت هي الفلسفة التي تنجح من وجهة نظرهم ويتم استخدامها، تمنع الحكومة البدون وتضيق عليهم في كل قراراتها أملاً منها في دفعهم لتعديل أوضاعهم، تعمل الحكومة بهذه الطريقة منذ سنين دون تحقيق أي نجاح يذكر ولأجل دعم هذه الطريقة تمت مواجهتهم في أعمالهم والتضييق عليهم في الزواج والتعليم والصحة ما أنتج لنا وجود مجموعة تعيش بيننا محرومة من تلقي تعليمها وطبابتها والكثير من الأمور الأساسية الأخرى.

لا أعلم سبب استمرار حالة التضييق حتى اليوم وعدم التعامل معهم بنفس البراغماتية ولكن دون الاضرار بهم وبالبلد، لماذا لا تستفيد الدولة من وجود عدد من السكان يمثلون طاقة عملية، ولماذا تحولهم بيدها لطاقة سلبية ضدها وعالة عليها وسهما من الممكن استخدامه والتأثير عليها به ؟ دولة تعيش وتستمر وتحتاج يومياً الى الطاقات العملية في تنميتها ووظائفها وتعاني من قلة عدد السكان وهو أمر يحسبه البعض ميزة ولكنه عمليا مأزق وحائط صد لأي تطور صناعي أو عملي.

ما المانع الذي يقف أمام الدولة لحسم ملف تعليم البدون ومن الذي يقف عائقا أمام حسم هذا القرار الذي يجنب البلد نتائج وجود مجموعة في المستقبل دون عمل ودون تعليم ودون حد أدنى من الوعي الذي ينقذهم وينقذنا، وهل ينتظر صاحب قرار منعهم أن يتجانسوا بعد ذلك ويساهموا في دفع عملية تطور البلد الى الأمام؟.

لماذا تحرم الدولة نفسها من الاستفادة من طاقات شبابية تنتمي الى البلد شئنا أم أبينا وتحرم نفسها وتحرمهم من الاشتراك في دفع عجلة التنمية وسد الكثير من الخانات العملية والوظيفية التي تعاني منها البلد، لماذا تحرمون مجموعة من الشعور بالأمن وبالانتماء لأرض التصقوا فيها طيلة خمسين أو ستين سنة ولماذا لا تستفيدون من وجودهم بدل الاضرار بهم وبنا على المدى الطويل.

يجب أن يكون التعليم أمراً منعزلا عن أي حل وأي ورقة سياسية يتم فيها الضغط على هذه الفئة وعلى الدولة منذ اليوم التفكير بطريقة أخرى لمواجهة هذه الفئة وعزل أمورهم الحياتية كالتعليم والصحة عن أي مواجهة سياسية وأي حل تراه فالبراغماتية التي تبرر لهم اليوم ما يحدث يجب أن تشير للحكومة ببعض الحلول الأخرى فهل يفيقون؟. تفاءلوا

