آراء

حين نتحدث عن شبابنا والمستقبل نقع احيانا في مغالطات عدة لجهة المهمة الملقاة على عاتقنا كأن نتعامل مع هذه القضية من موقع ما نرغب وليس ما يقرره الواقع، ولهذا فان هناك كثيراً من المشكلات التي تواجه شبابنا حاليا، لاننا في الاساس لم ننظر الى ما يريدون، بل نحاول ان نفرض عليهم ما نرغب نحن.

ربما في السياق علينا الاطلاع على التطورات في مجال الشباب الاوروبي والغربي عموما، واين اصبح هؤلاء، وكيف هم يغيرون واقعهم الى الافضل، رغم السلبيات الاجتماعية التي نرفضها، كما ترفضها الاطر الاجتماعية الاوروبية وتعامل على مكافحتها بالحوار، وليس بالاملاء، ففي اوروبا حاليا اصبح توجه الشباب الى الحرية بمعناها الابداعي، وفي هذه الطريق دائما هناك سلبيات، وللاسف بدلا من التركيز على الايجابي في ذلك نحن نركز على السلبي، ونسوق ان ذلك المجتمع منحط، ومتفكك، ونقذف بالاتهامات اليه، ونلوم من يسعى الى التمثل به من الجهة الايجابية والحضارية.

لهذا السبب كانت العلاقة المعرفية بين شبابنا والشباب الغربي سلبية، فالشباب الخارج من قيود منظومة اجتماعية محافظة سعى، عندما يذهب الى الغرب، الى التخلص من تلك القيود، وممارسة مراهقة حرم منها في مجتمعه، وتجاهل الاخذ بمعطيات العصر وتطويرها وتعريبها كي تتناسب مع واقعه الاجتماعي بمعنى التطوير الايجابي، مثل الانكفاء عن المشاركة في الابحاث والتجارب الايجابية، اذ بدلا من ذلك مارس دور المتلقي الذي اعتاد عليه في المجتمع العربي، وهذا ادى الى انتكاسة كبيرة لدى الذين تعلموا في الغرب واوروبا وعادوا الينا، اذ بدلا من نقل الايجابيات والعمل عليها، وبدلا من تطوير مفهوم الحرية بشكله الصحيح، ووعي اهمية التبادل المعرفي، تحولت غالبية الشباب العربي الذين تعلموا في الغرب الى ناقم على المجتمع.

لا شك ان ذلك ادى الى خسائر كبيرة على المستويات كافة، الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، واصبح هؤلاء في موقع المتهم، او المخرب، وكانت افضل الوصفات لهم هي التعاطي معهم على انهم الابن الضال الذي عاد الى بيته وقبل بمنظومته الاجتماعية.

اليوم هناك خلل كبير في تلك المفاهيم، وعلينا النظر الى الواقع من خلال ما يمكن ان يؤدي اليه التبادل المعرفي الحقيقي المجرد، ونحن هنا لا نتحدث عن التماثل السلبي، اي الاخذ بالانحلال الذي ينمو على هامش التجارب الاوروبية، بل ان ننظر الى اولئك الشباب الذين يعملون في شتى المجالات على تطوير المعارف والعلوم، والجدية في العمل والاجتهاد، ووعي الحرية التي يستندون اليها في ذلك، وهي حرية التفكير والابداع، وتحرير الجوهر من قشور المظاهر، حتى لا تتحول الحياة الى مجرد مظاهر تثقل اهل الفرد في سعيها الى تطوير نفسه.

اليوم علينا جميعا ان ننظر الى المرحلة التي وصلت اليها اوروبا، اولا بخروجها من شرنقة العنصرية الى فضاء العالمية والانسانية، فالانسان هناك هو الاساس، بينما عندنا الطائفة والقبيلة والمنطقة هي الاساس، لذلك هم ينشغلون بامور تبدو لنا ثانوية، بينما نحن ننشغل في تفكيك المجتمع، وتوريث هذا التفكك الى الاجيال القادمة، اي هم يسيرون في طريق مستقيم، بينما نحن ندور في حلقة مفرغة، ولهذا علينا ان نعمل من اجل اجيالنا عبر نقل الغرب والاوروبي الايجابي الينا، وتصدير الايجابي لدينا اليهم من اجل ايجاد لغة عصرية مشتركة بين شبابنا وشبابهم، فاذا كان الحاضر لنا، فان المستقبل للشباب، مثلما الماضي لاجدادنا، وهذه هي مهمة وسائل الاعلام والمؤسسات المعنية بالشباب اي ان تمارس دورها التنويري وليس التجهيل الحاصل حاليا.

