آراء

الازمة التي عصفت بدول الخليج العربي في طريقها للتداول، هو ما أكده بيان المملكة العربية السعودية، فبالرغم من انه لم يفصح عن ذلك صراحة الا ان قراءة ما بين السطور توضح ذلك خصوصاً مع الاجراءات التي اتخذتها السعودية نحو حرية مرور السلع والاشخاص والخدمات والتي تعد خطوة ايجابية نحو تذويب ذلك الجمود الذي تلحفت به العلاقات وخطوة مبشرة بالأمل برجوع العلاقات الى سابق عهدها، بل أقوى مما كانت عليه. وفي هذا الصدد أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً بتاريخ 7 سبتمبر 2019م، حول الجهود والاجراءات الانسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة مع دولة قطر، أوضح البيان الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك الاجراءات المتبعة في سبيل عدم تأثر المواطنين بالأزمة وتداعياتها.

وكانت الكويت أول معلق على البيان السعودي على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الذي صرح بأن الأجواء العامة اقرب الى التفاؤل منه الى التشاؤم، وان الكويت كانت ومازالت مستمرة في جهودها لرأب الصدع الخليجي وحل الأزمة بين الاشقاء في اطار منظومة دول مجلس التعاون.

وكانت المملكة قد أكدت في بيانها ان حل الازمة الخليجية لن يكون الا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما تطرق بيان المملكة الى مشاركة قطر في الاجتماعات الخليجية التي تستضيفها المملكة، وأهمها القمة الخليجية (39)، التي صدر عنها اعلان الرياض، متضمناً أهمية التمسك بمجلس التعاون والتأكيد على قوته، كما تطرق تقرير وكالة الأنباء السعودية الى دعوة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لوقف الحملات التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات، كما أكد ان المملكة ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره.

وامام هذه المستجدات والتي توضح العديد من النقاط التي كانت غامضة على الرأي العام والتي على اثرها كثرت الاشاعات خصوصاً في ظل الطفرة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل غموض المشهد. أما بيان المملكة فقد كشف الى حد بعيد الرؤيا حيث انه مهما بلغت الأمور السياسة من تعقيد فهي لن تؤثر على الروابط التاريخية التي تجمع شعوب دول مجلس التعاون من أواصر دم وقرابة ونسب ومصير مشترك.

وهي القيم التي يجب أن يبنى عليها التصالح الكبير الذي نظنه قريباً الى التحقيق. وعاشت اللحمة الخليجية ما بين دول المنطقة عصية عن أية تفرقة.

والله من وراء القصد،،،

