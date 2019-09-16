آراء

من عيوب البعض، وأنا منهم، أنهم لا يجيدون فن الحوار أو الكلام.. فنجد الواحد منهم يشغل ذهنه أثناء مخاطبة أو محادثة الآخر بما سوف يلفظه أو يقوله، أو بأشياء أخرى، فتضيع عليه فرصة الاستماع الواعي أو فرصة تلقي الفعل السليمة؛ فتأتي نتيجة الحوار سلبية دائماً. لأن فن الحوار أو فن الكلام، ما هو الا فعل ورد فعل أو كلام مستقبَل وكلام مرسَل.. وكي يكون رد الفعل موضوعياً وسليما أو الكلام المرسل منطقياً وسليماً، يجب أن يفهم الانسان منا الفعل أو الكلام المستقبَل جيداً.. كي يدرك المقصود جيداً.

فالفعل ورد الفعل يكمل كل منهما الآخر، لانجاح فن الحوار أو الحديث أو الكلام؛ تماماً.. كجناحي الطائر، يكمل كل منهما الآخر لاحداث عملية الطيران ونجاحها.

من جهة ثانية، يتطلب نجاح فن الحوار من المتحدث التفكير جيداً بما سيحدثه الفعل أو الكلام المرسَل أو الملفوظ من ردود أو انفعالات لدى الطرف الآخر، قبل الشروع في نطقه، كما يتطلب من الطرف المستقبل أو المخاطَب، تحليلاً سليما لكلام المتحدِث، كي يفهم المعنى الظاهر للكلام المرسَل والخفي.

فلكل كلام مقروء أو مكتوب أو ملفوظ مستويان من المعنى.. على الأقل- المستوى الأول: وهو المعنى الظاهر أو القريب والمستوى الثاني: وهو المعنى الخفي أو البعيد، والبارع من يكتشف أو يستدل بعقله وقلبه على المعنى الخفي أو البعيد للكلام المستقبل.. خصوصاً وأنَ معظم ما يكتبه الأدباء والمفكرون والقصاصون في أيامنا هذه مليء بالرموز؛ تفادياً للجر الى التحقيق والعزل.. أو البطش الجسدي أو المعنوي.. أو نقلهم الى ساحة القضاء..للحساب والعقاب.. والغرامة.

بل ان معظم أحاديث المثقفين، والاعلاميين الحقيقيين صارت مليئة بالرموز، كسباً للوقت والمال، وحرصاً على الكرامة.. وتفاديا للمشاكل..

ومنعاً لما تجره الصراحة أو الحقيقة أو الأحاديث المباشرة من مشاكل وخصوصا في الدول اللاديمقراطية، لذا فان أحدث تعريف للانسان أنه كائن رامز.. بل علماء اللغة يؤكدون أن أوضح اختلاف بين المثقف وغير المثقف أن الأول رامز والثاني غير رامز أي صريح تلقائي مباشر.. جلف.

وما دام مثقف اليوم يميل الى الرمز؛ فالبارع هو الذي يكتشف رمز الكلام المقروء والمسموع دون مغالاة أو انفعال.

خطر ببالي كل ذلك؛ عندما أعدت قراءة قصيدة الشاعر نزار قباني «بلقيس» التي يرثي فيها زوجته بلقيس التي قضت نحبها في تفجير السفارة العراقية في بيروت.. قبل حوالي ثلاثة عقود ونيف.. وتحديدا عام 1982م لكنه في الحقيقة يرثي فيها الأمة العربية.

ففي هذه القصيدة المحزنة الباكية التي تعد مرثاة العصر.. يتأوه من هول الفاجعة؛ فيقول:

شكراً لكم

شكراً لكم

فحبيبتي قتلت.. وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة..

وقصيدتي اغتيلت

وهل من أمة في الأرض الا نحن تغتال القصيدة؟

قتلوك يا بلقيس..

أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلابل؟

قسما بعينيك اللتين اليهما تأوى ملايين الكواكب..

سأقول، يا قمري، عن العرب العجائب..

فهل البطولة كذبة عربية..

أم مثلنا التاريخ كاذب؟

من يوم أن نحروك، يا بلقيس، يا أحلى وطن..

لا يعرف الانسان؛ كيف يعيش في هذا الوطن..

لا يعرف الانسان كيف يموت في هذا الوطن..

ويختم مرثاة عصرنا:

نامي بحفظ الله، أيتها الجميلة..

فالشعر بعدك مستحيل.. والأنوثة مستحيلة..

ستظل أجيال من الأطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة..

وتظل أجيال من العشاق تقرأ عنك.. أيتها المعلمة الأصيلة..

وسيعرف الأعراب يوما..

أنهم قتلوا الرسولة.

