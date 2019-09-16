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تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط مخزن في منطقة حولي وبداخلة الاف من «التيشيرتات» وملابس رياضية جاهزة لطباعة ماركات عالمية عليها ما يعتبر مخالفة بيع سلع مقلدة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة قام بضبط كميات كبيرة وصلت الى عشرات الآلاف من الملابس الرياضية جاهزة للطباعة عليها بشتى انواع الماركات خلال مداهمة لمخزن في منطقة حولي تم رصده خلال مركز الجابرية.

واوضحت الوزارة ان الفريق تابع خط سير بيع بعض الملابس الرياضية المقلدة المتوافرة بالسوق وبالتحري عن مكان تجمع تلك البضائع توصل الى مخزن كبير في منطقة حولي وتمت مداهمته. وبينت أن الفريق تمكن من ضبط السلع المقلدة بالإضافة الى مكائن الطباعة على «التيشيرتات» وأدواتها من الاصباغ اللازمة والفرش وتم التحفظ عليها. وذكرت ان الفريق رصد عددا من البضائع المقلدة الموجودة وكانت عبارة عن 7300 تي شيرت جاهزة للبيع ومطبوع عليها افضل الماركات العالمية وكذلك 2083 تي شيرت جاهزة للطباعة.

وأكدت أنه تم حصر السلع المقلدة وتسجيل المحاضر اللازمة والتحفظ على السلع واغلاق المخزن وتحويل المخالفات الى النيابة التجارية لاجراء اللازم. ولفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الضبطيات تأتي بعد انتشار البضائع المقلدة والذي يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية، مضيفا ان الوزارة ماضية في حملتها على الجهات المخالفة ومصادرة اي بضاعة مقلدة.

