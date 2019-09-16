مال وأعمال

تراجعت بورصة الكويت مع نهاية تعاملات، امس، في ردة فعل طبيعية للضغوط السياسية المحيطة بالمنطقة نتيجة للهجوم الارهابي على شركة ارامكو السعودية اسفر عن حريقين في معملين تابعين للشركة.

وهبط المؤشر العام للبورصة عند الاغلاق 0.35 في المئة عند مستوى 5725.31 نقطة خاسراً 20.29 نقطة، كما تراجع المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.26 في المئة و0.60 في المئة على الترتيب. وزادت سيولة البورصة اليوم 6.1 في المئة لتصل الى 33.4 مليون دينار مقابل 31.47 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما تقلصت احجام التداول 9.9 في المئة الى 111.9 مليون سهم مقابل 124.15 مليون سهم.

تراجع جماعي

وقد هبطت اغلب مؤشرات البورصات الخليجية في التعاملات، امس، متأثرة بفعل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تصاعد الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة لاسيما بعد الحادثة الأخيرة لمعلمين تابعين لشركة ارامكو عملاق النفط السعودي.

وهبطت جميع الأسواق الخليجية باستثناء بورصة مسقط، بينما تصدر التراجعات السوق السعودي. وقد سجل المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» تراجعاً بنسبة تقارب 1.42 في المئة مع هبوط اسهم كبرى وفي صدارتها سهم «سابك» 3.2 في المئة الراجحي بنسبة 1.1 في المئة. وأشار محللون ان الأسواق بدأت تحقق اهدافها الفنية الهابطة تزامنا مع هذه الحادثة التي القت بظلالها على اداء البورصات وأن الأسواق الخليجية ستحقق الأهداف فنيا وأغلبها يشير للهبوط، مشيرا الى انه اذا حدث اي دعم من المحافظ التابعة للمؤسسات الحكومية ستتغير النظرة ومن ثم ستعود للصعود. وهبط مؤشر سوق دبي المالي ايضاً بنسبة 0.71 في المئة مع تراجع سهم السوق 2.33 في المئة وسهم اعمار العقارية 1.2 في المئة والعربية للطيران 0.82 في المئة؛ والامارات دبي الوطني 0.75 في المئة وهو من الأسهم الأكبر كوزن نسبي بالمؤشر العام.

ونزل ايضاً مؤشر سوق ابوظبي المالي في تلك الأثناء بنسبة تصل الى 0.38 في المئة مع تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 1.8 في المئة، وسهم ابوظبي الأول بنسبة 0.53 في المئة، وسهم دانة غاز 0.52 في المئة على الترتيب.

وقد انخفضت البورصة الكويتية في مؤشرها بنسبة 0.63 في المئة مع هبوط اسهم قيادية في مقدمتها سهم اجيليتي، وسهم بيتك، ووطني. وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.38 في المئة مع انخفاض اسهم الاسلامية القابضة وقطر الأول و«الوطني» وصناعات قطر بنسب تتراوح ما بين 2.5 الى 0.6 في المئة.

وهبطت ايضا البورصة البحرينية بقوة مع هبوط اسهم بنوك الأهلي المتحد والبحرين الوطني. وانخفض مؤشر بورصة مسقط طفيفا في تلك الساعة 0.01 في المئة خاسرا 0.51 نقطة تزامنا مع انخفاض سهم مسقط للتمويل 2.9 في المئة، والمدينة للتكافل 2.44 في المئة، وبنك نزوي 1.08 في المئة.

وفي السياق ذاته، رصدت «مباشر» 96 سهماً نجت من التراجع الجماعي لبورصات الخليج، حيث ارتفع 96 سهماً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، لتنجو من حالة التراجع شبه الجماعي التي تشهدها اسواق المنطقة عقب حادث «أرامكو».

الى ذلك، توقع محللون ان تمنع التوترات الجيوسياسية التي حدثت مؤخراً بالسعودية اسواق الأسهم الخليجية من التعافي المرتقب خلال الأسبوع. وهبطت اغلب الأسواق الخليجية، وفي صدارتها بورصة السعودية وأبوظبي والكويت تحت ضغط خسائر الأسهم الكبرى، فيما ارتفعت بورصة البحرين ومؤشر سوق دبي طفيفاً.

