مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ«النهار» ان عملية تقييم املاك الدولة العقارية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي 2019/2020 اي قبل نهاية مارس المقبل، موضحة ان اعادة التقييم سينتج عنها فروقات مالية مؤثرة تدعم ايرادات الدولة بشكل كبير.

وأشارت المصادر الى ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتعاون مع وزارة المالية في هذه العملية التي تشمل اعداد الدراسات المالية والفنية والقانونية لتقيم العقارات ودراسة افضل البدائل من الناحية الاستثمارية للعقارات المقامة على املاك الدولة العقارية وتحديد مدى سلامتها الانشائية وجدواها بعد عمل الاصلاحات اللازمة تمهيداً للنظر فيما اذا كان سيتم اعادة طرحها للاستثمار مرة اخرى من عدمه.

وأضحت المصادر ان عملية اعادة تقييم املاك الدولة العقارية تهدف الى تحسين الاستفادة المادية منها خاصة للمواقع المؤجرة للغير، منوهة الى ان هيئة الشراكة تبذل جهوداً كبيرة لانجاز هذا الملف بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة.

وفي اطار ذي صلة تعتزم هيئة الشراكة خلال العام المالي الحالي المضي قدماً في انجاز بعض المضاريع بجانب مشروع الزور الشمالية، فهناك مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة المرحلة الثالثة، التابع لوزارة الكهرباء وهو مشروع متكامل لانتاج الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 2000 ميجاوات من خلال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية المركزة csp وطاقة الرياح.

