مال وأعمال

توقع خبراء نفط لـ«النهار» ان يرتفع النفط الكويتي الى مستويات تتراوح ما بين الـ65 - 70 دولاراً حتى عودة عودة المملكة العربية السعودية الى كامل انتاجها والذي يقارب الـ10 ملايين برميل يومياً. وفرضت الهجمات التي تعرضت لها وحدات معالجة نفطية رئيسة في السعودية على العالم اختبار قدرته على التعامل مع ازمة في الامدادات اذ يواجه فقدان اكثر من 5% من الامدادات العالمية من اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بصفة مؤقتة. وانخفض انتاج المملكة بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا اي بأكثر من نصف الانتاج السعودي. وقد ترتفع اسعار النفط الخام عدة دولارات للبرميل عندما تفتح الأسواق بعد تعطل الامدادات لفترة طويلة قد يدفع الولايات المتحدة ودولا اخرى للسحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية لزيادة الكميات المتاحة تجاريا على مستوى العالم. وقالت وزارة الخزانة الاميركية انها على استعداد للسحب من المخزون الاستراتيجي اذا اقتضت الضرورة. وقال جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا في نيويورك «أسعار النفط ستقفز بفعل هذا الهجوم واذا طال امد تعطل الانتاج السعودي فسيبدو السحب من المخزون الاستراتيجي... مرجحا ومنطقيا».

