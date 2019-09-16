مال وأعمال

وافق مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد، امس، عن موافقته على معدل تبادل الأسهم بينه وبين بيت التمويل الكويتي «بيتك» على اساس 2.3256 سهم من اسهم البنك الأهلي المتحد مقابل كل سهم من اسهم بيتك. وبعد العرض الخاص بدراسات الفحص النافي للجهالة والتقييم فقد تمت الموافقة على النتائج الموجودة بالتقارير، وفقاً لبيان لبورصة الكويت. وأشار البنك الأهلي المتحد- البحرين الى ان الموافقة على معدل تبادل الأسهم ليس معناه انه تم تقديم عرض استحواذ رسمي من قبل «بيتك». وكان سهما «بيتك» و«الأهلي المتحد» قد استحوذا على 58 بالمئة من سيولة البورصة امس.

